En el Ángel, vecinos exigen transparentar parquímetros

Ciudad de México

Vecinos de las delegación Cuauhtémoc protestaron en el Ángel de la Independencia para rechazar a los parquímetros y la ampliación de horarios en las colonias Juárez y Cuauhtémoc.

Los protestantes pidieron transparencia de los recursos de los parquímetros y una consulta ciudadana para la implementación de los parquímetros, pues aseguraron estar en contra de su instalación, ya que consideraron que no soluciona el problema de la saturación vehicular.

Denunciaron que no "hay transparencia ni mejoras en la colonia, hay baches, no hay alumbrado pública, inseguridad".

TE RECOMENDAMOS: Por parquímetros, piden consulta en cinco colonias

Vecinos de ambas colonias, manifestaron su rechazo a que los parquímetros extiendan su funcionamiento hasta la 1:00 horas, de jueves a sábado, y que, en el caso de la colonia Juárez, vaya a ampliarse el polígono de cobro.

En tanto, el diputado local José Alfonso Suárez del Real llamó al gobierno capitalino a suspender la ampliación de los horarios, incremento de tarifa y concesión de más cajones de los parquímetros en las colonias Juárez y Cuauhtémoc.

El legislador reclamó que se estén llevando a cabo esas medidas de manera arbitraria y sin consenso de la población.

"Cuando no se cumplen con los procedimientos y compromisos que se asumen para poder llevar a cabo este tipo de programas de control del espacio público, a través del sistema de parquímetros, lo que se genera es una confrontación innecesaria con la sociedad vecinal que está dispuesta a escuchar", sostuvo.

Dijo que no es posible que el gobierno de la Ciudad de México pretenda imponer su programa so pretexto de haber iniciado pláticas con los comités vecinales cuando estos exigen ser informados plenamente y ser consultados para poder otorgar o no la anuencia para la instalación de dicho programa.

"Los vecinos tienen nuestro total apoyo y volvemos a exhortar al jefe de Gobierno a detener la instalación de parquímetros hasta que se pueda consultar a los ciudadanos", expresó el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Es indispensable defender y hacer cumplir la consulta ciudadana como un instrumento de participación avalado en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, agregó.





EB