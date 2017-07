PRD en la ALDF pide más operativos contra franeleros

Ciudad de México

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa, Iván Texta Solís, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México intensificar los operativos para evitar que los valet parking y franeleros burlen la ley.

El diputado local dijo que debido a que tales personas invaden espacios públicos y cobran por ello, presentará en ese órgano legislativo acciones que regulen a las empresas que ofrecen dicho servicio y terminar con los franeleros que operan en la capital.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México informó que con ello se busca evitar el robo de autos, choques, altos costos de cobro, así como la invasión de camellones y entradas ante las constantes violaciones al Reglamento de Tránsito y las quejas de abusos cometidos contra la ciudadanía.



“Los valet parking son una opción para esta gran ciudad donde el número de vehículos crece día a día, sin embargo, el problema es cuando los prestadores del servicio no respetan y burlan sin ningún reparo la Ley para beneficiarse. Mientras que los franeleros invaden las calles, se apropian de ellas y cobran basados en su criterio y si no les pagas te llegan a dañar los vehículos o simplemente no te dejan estacionar", comentó.



El Artículo 52 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México establece que cuando un negocio no cuenta con estacionamiento propio tiene la alternativa de contratar el servicio de valet parking para ubicar los autos de sus clientes, pero esta misma norma señala que está prohibido estacionarse en la vía pública o sobre las banquetas.

Texta Solís condenó que los valet parking no utilicen estacionamientos como está contemplado en la ley y opten por usar los parquímetros sin pagar, burlando con trucos las máquinas para obtener espacios gratis, según denuncias de los propios vecinos de los establecimientos comerciales.



El diputado pidió a los usuarios estar alerta ante las recomendaciones que establece el Reglamento de Estacionamientos Públicos de la Ciudad de México, el cual señala que el boleto que entregue el acomodador del valet parking al dueño del vehículo deberá tener la razón social y el domicilio del prestador del servicio, la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número telefónico para reportes, la clasificación del estacionamiento y la tarifa, así como el número de boleto, forma en que se responderá en caso de daño y espacio para especificar hora de entrada, salida y placas.



En tanto, sobre los franeleros pidió la ciudadanía solicitar el apoyo de una patrulla en caso de que sean amenazados o sus vehículos dañados.





