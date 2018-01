Uniformados lo golpearon porque se defendió: padre

México

Marco Antonio Sánchez Chávez, padre de Marco Antonio Sánchez, aseguró que su hijo fue golpeado por policías luego de que en el forcejeo para intentar detenerlo por el presunto robo de un celular cerca del Metrobús Rosario golpeó a uno de los policías del sector Hormiga de Azcapotzalco. “Esto no hubiera pasado si tuviéramos una policía preparada”, añadió.

En un mensaje a medios tras la movilización que se llevó a cabo para exigir justicia, por lo que calificó como la “desaparición forzada” de su hijo, el padre relató que en el momento de la detención de Marco Antonio, les advirtió a los policías: “Están violando mis derechos, suéltenme por favor, porque yo les puedo pegar, tengo los elementos, sé taekwondo, y le dio una patada al policía, ellos se enojaron y lo empezaron a patear”, relató Sánchez Chávez.

Tras mencionar que la foto difundida es elocuente, por su brutalidad, añadió: “Ya no estamos en el 68 señores, eso ya pasó… los gorilazos de los granaderos (sic), según tenemos una policía de élite, no se vale. Ahí se ve cómo lo agreden, lo patean, tiene golpes en el rostro y renguea, era un menor de edad. ¡Qué salvajismo tiene nuestra policía!”, lamentó el padre de familia.

Sobre el estado de salud que guarda su hijo compartió un pronóstico poco alentador, “está muy golpeado (…) está dañado, está mal, no es ilógico que después de cinco días sin poder comer ni dormir llegue a esta situación”.

Sostuvo que Marco Antonio tuvo que ser sedado para realizar los distintos exámenes médicos y así elaborar un diagnóstico sobre su estado de salud.

“Estuve presente en la toma de sangre y la de orina no se la han podido hacer, está en proceso, tuvo que ser sedado, así está de mal. Los médicos no me han informado cuándo pueda ser dado de alta”, detalló.

Descartó que las autoridades hasta el momento hayan ayudado a la familia económicamente con los gastos hospitalarios de Marco Antonio, que se encuentra internado en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, al sur de CdMx.

Los abogados

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez, quien ha acompañado a los padres desde que se hizo la denuncia sobre la desaparición de Marco Antonio, dijo a MILENIO que el menor fue puesto a resguardo médico por “daños físicos y neuronales severos”.

También informó que se le realizaron estudios tomográficos y de sangre, y que la decisión de sedarlo fue para realizarle los demás exámenes médicos sin ningún riesgo, debido a su estado físico. Comentó que presentó un cuadro alto de estrés a causa de los seis días que llevó perdido, además que tiene un esguince grave, deshidratación y varias contusiones.

Además, Simón Hernández, otro de los abogados que acompaña a los padres de Marco Antonio dijo a MILENIO que van a presionar “para que la investigación sea exhaustiva y se siga por desaparición forzada, ya que nos parece, por las declaraciones del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el procurador capitalino, Edmndo Garrido, que no hay condiciones para una investigación objetiva e imparcial.

Se está deslindado a los posibles culpables, pero sin haber agotado la investigación”.

También informó que Marco Antonio tuvo tres valoraciones médicas, por parte de un médico legista, por un visitador de la CNDH y por el equipo legal.