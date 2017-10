Trabajadores protestan en San Ángel contra constructora

Ciudad de México

Transportistas y trabajadores del conjunto residencial BGrand, protestaron afuera de un edificio de departamentos en San Ángel para denunciar irregularidades y adeudos en sus salarios desde febrero por parte de los dueños de la empresa.

Durante la manifestación utilizaron 10 camiones de volteo que estacionaron en la zona del complejo habitacional ubicado en la calle Canoa 235 de la colonia Tizapán San Angel, en la delegación Álvaro Obregón.



Denunciaron que no les han pagado desde hace más de seis meses, a pesar de que ya vendieron casi todos los departamentos.

A su vez, los propietarios de los departamentos de lujo explicaron que ellos pagaron la totalidad del valor de los inmuebles por adelantado, por lo que la responsabilidad en el atraso de pagos es de BGrand.

"Los departamentos los vendieron a precios muy altos, ahora como inquilinos estamos batallando por vicios ocultos, no es posible que ahora nos enteremos que no han pagado a los maestros que los construyeron, algo está mal aquí”, puntualizó Enrique “N”.

“Existe la posibilidad de que surjan más irregularidades, nos preocupa porque con el sismo están surgiendo muchos fraudes y no queremos enterarnos que nuestro edificio está en una situación similar a la que muchos padecen, no se vale que los hayan engañado, si eso hacen con quienes levantaron todo esto, no queremos pensar que puede pasar con nosotros”, lamentó el inquilino Javier “N”.

Los manifestantes explicaron que esta constructora ha trabajado para proyectos en construcciones de lujo en Polanco, Coyoacán y Pedregal.



JOS