Piden viajar sin gorra y lentes en transporte público de CdMx

Ciudad de México

Para combatir el robo en el transporte público, los usuarios que porten lentes, gorra o capucha, deberán descubrirse de manera voluntaria para ser captados por las cámaras de seguridad de los autobuses.

Estas nuevas medidas se acordaron entre el Gobierno de la ciudad y los concesionarios del transporte al poner en marcha el programa "Viajemos Seguros".

"Dentro de los temas que nos ocupan mucho en este cierre de gobierno es la seguridad de los usuarios y de los operadores de transporte público", dijo el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva.

En la reunión privada, el jefe de la policía, Hiram Almeida, explicó que este año se han asegurado a más de 19 sujetos y se han desarticulado 48 bandas que asaltaban en los autobuses y que operaban en distintos rumbos.

En tanto, el Procurador capitalino, Edmundo Garrido, destacó que el trabajo de identificación de quienes cometen este delito representa un avance del 48 por ciento en la certeza del manejo de los procesos de denuncias registradas.

Agregó que de enero a la fecha se han resuelto 243 asuntos por robo a pasajeros en el Metro, Metrobús, Taxi y Microbús, dando como resultado la puesta a disposición de 238 personas y 46 órdenes de aprehensión.

Según las autoridades, esta campaña es complemento de las medidas preventivas implementadas en la metrópoli, como el uso de la aplicación "Mi policía en mi transporte" para dispositivos móviles, el sitio en línea de "MP virtual" para realizar denuncias ciudadanas y el trabajo que se efectúa en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la ciudad.

Además, se suma al esquema de implementación de los 40 elementos encubiertos de la Policía de Investigación, que de manera aleatoria se mezcla con la población.

En tanto, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, puntualizó que no se negará el servicio a los usuarios que usen lentes, gorras o chamarra, pero se trata de un esquema de colaboración ciudadana para disuadir, a través del registro de imagen, a los sujetos que utilizan dichas prendas o accesorios para cometer los delitos.

"No quiere decir que la mayoría de los que usan chamarra sean delincuentes. Que quede claro que solamente es para la entrada al transporte público. No estaríamos invadiendo, siendo discriminadores, no estaríamos estigmatizando a la población", agregó.

