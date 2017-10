Con libro, explicarán a los niños la transexualidad

Ciudad de México

Con el libro Citlalli tiene tres abuelas, la escritora Silvia Susana Jácome busca explicar de forma clara y directa la transexualidad a los niños.

“Yo nací niño y me pusieron nombre de niño, pero sabía que eso no me gustaba y que yo era una niña, por ello me hubiera gustado que existiera un libro como éste para no sentirme mal, enferma o loca”, explicó la autora durante la presentación del texto en la Biblioteca Jóse Vasconcelos de la Ciudad de México.

La titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas, dijo que a pesar de que el personaje de Citlalli se enfrenta a una situación en donde se percata que su familia es “diferente”, lo toma con mucha naturalidad cuando se le explica, pues los niños por lo regular siente “vergüenza”.

“De ahí la importancia de aportar una herramienta como este cuento para que entiendan que no toda las diferencias son malas, y que al contrario, nos enseña la diversidad en que se conforman las familias”, explicó la funcionaria.

Silvia Susana Jácome platicó que su inspiración nació después de leer el libro Tengo una tía que no es monjita, de Melissa Cardoza, donde se explica la vida integrada por una pareja de mujeres y donde la niña Meli descubre que su tía no es casada, no tiene hijos y no es monjita, sino lesbiana.

La escritora narró que una de las mejores experiencias al escribir el libro es que una mujer se acercó a ella para decirle que su hija de nueve años, y que es transexual, lee el libro todas las noches, “seguramente le ayuda a saber que no está mal, o que está loca, que era lo que yo pensaba a su edad, y me alegra saber que esto puede ayudarla a no pensar así”.

El director de la Biblioteca José Vasconcelos, Daniel Goldin Halfton, quien fungió como moderador, dijo que a pesar de ser un libro dirigido a los niños “es un libro para todos”, y que de todas las clasificaciones que existen en la literatura infantil, éste pertenece a la de “libros para despertar, para despertar de un sueño de que todas las familias deben estar impuestas por un papá, una mamá, dos niñitos y un perro; y en cambio conocer las diferentes variantes que hay en las familias”.

