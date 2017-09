Justin Trudeau ofrece ayuda a México por sismo

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo desde su cuenta de Twitter que su país está listo para ayudar a México, luego del sismo de 7.1 grados Richter que se registró hoy, 19 de septiembre de 2017.

El mandatario dijo que "sus pensamientos están con los afectados por el terremoto" y añadió que Canadá estará listo para ayudar a "sus amigos".

Devastating news from Mexico City. My thoughts are with those affected by today’s earthquake - Canada will be ready to help our friends.