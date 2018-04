Taxistas buscarán amparo contra taxímetros digitales

Ciudad de México

Asociaciones de taxistas y parquímetros informaron que buscarán un amparo contra la instalación de tabletas y la obligación de trabajar con una app para dar el servicio en la ciudad.

Los taxistas aseguraron que se incrementará el costo del servicio debido a que se tendrá que pagar una comisión de 12 pesos por el uso de la aplicación electrónica, por lo que el banderazo irá de 5.80 pesos hasta 16.30, dependiendo el recorrido.

“Nos vamos a volver a amparar, seguiremos saliendo a la calle", dijo Denis José, líder de la organización de taxis Quetzales en entrevista afuera de la Asamblea legislativa.

"No es un tema de que no queramos tecnología, lo que no queremos es que el ciudadano se nos vaya del servicio”, añadió.

Aseguró que es ilegal el planteamiento del gobierno capitalino, pues las tabletas no cumplen con la Norma oficial que tienen actualmente los taxímetros y confían en que el amparo procederá a su favor el próximo jueves.

“Nosotros tenemos una sobreregulación y cargas fiscales, ahora meter algo que es ilegal, la Norma Mexicana oficial no la reconoce, que nos muestren documentos de EMA, Secretaría de Economía y la Norma que la autoriza, en ese momento las instalamos”, puntualizó.

A su vez, Juan Manuel Cervantes, representante de fabricantes y verificadores de taxímetros, también se pronunció en contra de las tabletas y la aplicación porque dejaría sin sustento a al menos 600 familias.

“Nos está pegando directamente, están imponiendo poner una Tablet con un cobro injusto tanto para el usuario, el taxista se ve afectado porque no se ve ningún ingreso en su bolsillo”, remarcó.

Según Cervantes, el gremio que representa está en posibilidad de modernizar los taxímetros y ponerles un botón de pánico igual al que funcionará con las tabletas.

Por su parte, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, invitó a los manifestantes a una mesa de diálogo para explicarles el funcionamiento del dispositivo, así como sus beneficios y aseguró que no habrá aumento a la tarifa.

“Una mesa de trabajo para comunicar cuál es la finalidad de tener estos dispositivos y sobre todo poder señalarles cómo puede ser la implementación gradual de los mismos… no se tiene previsto ningún tipo de incremento en ninguna modalidad de transporte”, explicó al concluir su participación en el séptimo Foro de Alcaldes 2018.

