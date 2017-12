Suspensión de verificación en CdMx no es electoral: Müller

Ciudad de México

Suspender la verificación vehicular por seis meses en la Ciudad de México no es una medida electoral, aseguró la secretaria de Medio Ambiente capitalina, Tanya Müller.

En entrevista para Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leyva, la funcionaria explicó que las críticas sobre la suspensión no tienen sustento, y ésta se debe a que coincidió la vigencia de las concesiones con el periodo de transición.

- ¿La medida de no verificar es electorera?

"De ninguna manera, es una coincidencia en donde las concesiones vencen este 31 de diciembre y el periodo de transición que tenemos que hacer es inmediatamente después, para la instalación de los equipos.

"Me parece que eso no tiene sustento, son afirmaciones políticas porque, en primer lugar, lo ideal es no tener que suspender la verificación", agregó la funcionaria capitalina.

Müller comentó que quienes se inconformaron con la medida son los verificentros que no quedaron dentro de la convocatoria emitida desde marzo pasado para renovar la concesión de los centros o instalar nuevos, la cual no se realizaba desde hace 20 años.

"Son un grupo menor, no la totalidad de los que hoy operan, quienes le estaban apostando a que el gobierno iba a hacer lo que viene diciendo desde hace 20 años, que es dar la prórroga y la prórroga de la prórroga", afirmó.

"Evidentemente son quienes están inconformándose y amparándose sin ningún motivo jurídico, porque su concesión vence el 31 de diciembre; pudieron participar pero no quedaron".

Aseguró que la suspensión de la verificación vehicular durará únicamente seis meses y recalcó que el programa Hoy No Circula se mantendrá vigente, así como la vigilancia ambiental.

"Será un proceso complejo, pero asumiendo la responsabilidad que tenemos como autoridad nos lanzamos a emitir una convocatoria nueva, comprometiéndonos a que fuera sólo un semestre el periodo de transición", dijo.



















