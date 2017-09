SEP anuncia el regreso a clases en 103 escuelas de la CdMx

Ciudad de México

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que mañana lunes regresan a clases 103 escuelas de educación básica y media superior en la Ciudad de México que cuentan con el dictamen de seguridad emitido por Protección Civil.

TE RECOMENDAMOS: Este documento debe estar en las escuelas para retomar las clases tras sismo

En conferencia de prensa acompañado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, Nuño Mayer dijo que del total de los planteles que reanudan operaciones, 56 corresponden al sistema de Educación Básica Pública, 26 al Sistema de Educación Básica Privada y 21 al Sistema de Educación Media Superior.

Mancera agregó que en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez, Tláhuac, donde se llevan a cabo trabajos de emergencia, no se reanudarán clases hasta nuevo aviso.



“Hemos decidido hacer una revisión de la condiciones estructurales de todos los planteles y niveles educativos del de la Ciudad de México”, dijo Nuño.

El funcionario consideró que la revisión completa podría tardar hasta tres semanas y descartó que se pierda el ciclo escolar.

La lista de escuelas que sean revisadas diariamente y cuenten con el dictamen de seguridad avalado por la Secretaría de Educación Pública se publicará a través de las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México y de la SEP.

TE RECOMENDAMOS: Delegada pide no demoler el Rebsamen hasta tener peritaje

“Ninguna escuela que no cuente con el certificado de seguridad estructural podrá abrir. No significa que esté dañada sino que quizá no se ha hecho en la revisión”.

El secretario dijo que no hay riesgo de que se pierda el ciclo escolar porque los niños regresarán a sus clases en un máximo de 3 semanas, incluso los que asisten a escuelas que sufrieron mayores afectaciones, cuyos alumnos serán reubicados en otras escuelas de manera temporal o tomarán clases en aulas móviles.

Nuño Mayer dijo que en la Ciudad de México tienen registradas de 700 escuelas con daños menores de las más de 9 mil que operan.

En el caso de las escuelas que se ubican en las delegaciones con alguna restricción no podrán operar sino hasta que lo decida el gobierno de la Ciudad de México.

“En el momento en que la Ciudad de México nos diga que pueden operar lo anunciaremos2, destacó.

Aurelio Nuño anunció que 8 mil 554 planteles reanudarán clases en Hidalgo; 13 mil 834 en Michoacán; 895 en Oaxaca; 9 mil 499 en Puebla; mil 779 en el Estado de México y mil 841 en Tlaxcala.

Respecto a la guarderías, el Instituto Mexicano del Seguro Social revisará que sean seguras para reiniciar operaciones.





OVM