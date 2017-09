Miguel Hidalgo está bajo control: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México

La delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, afirmó que esa demarcación está al 100 por ciento restablecida y aseguró que sólo se tienen daños estructurales y caídas de bardas, pero ningún edificio colapsado.

“Somos una delegación 100 por ciento restablecida, está bajo control. Tenemos tres albergues: uno en la explanada del edifico delegacional, otro en el Centro Modelo, que está en Tlaxpana, y el del Plan Sexenal; todos tienen agua caliente para que la gente se pueden bañar”, señaló.

Además, denunció que ayer por la noche “verdaderos gandallas” impedían que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad reinstalaran la energía eléctrica, porque estaban asaltando.

“Había verdaderos gandallas asaltando en las zonas oscuras anoche, y no dejaban a CFE reinstalar la energía, los amenazaban. No se vale que en una situación de tragedia haya seres humanos inhumanos que no se solidaricen. Esto ocurrió en la colonia Tlaxpana, pero se solucionó anoche; llegué con policía, apoyamos a CFE y se restableció toda la energía eléctrica”

Durante un recorrido que realizó por la delegación, la jefa delegacional respondió a los colonos que le pidieron recursos para reparar sus viviendas afectadas, que se deben esperar a que se den a conocer las reglas para otorgarlos, pero les advirtió: “piensen que les van a dar un cachito, el país está devastado, yo diría que cada quien tiene que ir sacando el cochinito. Porque si el apoyo llega dentro de seis meses, en dónde van a vivir, hay que hacerlo rápido”.

La funcionaria dijo que la delegación no tuvo ningún edificio colapsado, “lo único que tenemos son daños estructurales por varios lados. San Miguel Chapultepec, Anzures y Escandón, son afectados con bardas caídas y postes dañados", y añadió que hoy a las 2:30 de la mañana se restableció el 100 por ciento de la energía eléctrica.





