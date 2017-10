Vecinos del edificio Zapata 58 temen por su vida tras sismo

Ciudad de México

Lo que hace un año era considerado un edificio sustentable, el pasado 19 septiembre una parte de él se convirtió en escombros. El edificio contiguo colapsó y una estructura de 20 toneladas de peso quedó volando, ahora es considerado un peligró inminente.

Las 30 familias del edificio Emiliano Zapata 58, colonia Portales Sur, delegación Benito Juárez, han solicitado a las autoridades delegacionales, de las secretarías de Protección Civil y Desarrollo Urbano y Vivienda, que retiren la estructura que compartían con el edificio Zapata 56, sin embargo, nadie les hizo caso.

Los condóminos indicaron que en un inicio les dijeron que era un simple espectacular el que estaba volado en su techo, porque no se dieron cuenta que es una estructura de paneles solares y de captación de lluvia, con 20 toneladas de peso.

TE RECOMENDAMOS: Hay 40 investigaciones por colapsos tras sismo

"Les estamos pidiendo, solicitando, implorando, que retiren la estructura de los paneles solares, porque pone en riesgo nuestro edificio o en su caso podría generar un colapso de departamentos y con ello generar más pérdidas humanas, pero nadie nos hace caso", declaró Susana Flores, vecina del departamento 208.

"No hay para cuando la quiten, no solo es un riesgo para nosotros, también para los que pasan, para los automovilistas, los peatones, y es que la estructura está desde hace un año cuando se comenzaron a vender los departamentos", añadió.

La constructora de esos departamentos es Canadá Bulding, quien es investigada por la delegación por supuestas irregularidades en sus métodos constructivos.

TE RECOMENDAMOS: La Benito Juárez investiga a 2 constructoras por colapsos

Otros vecinos pidieron a las autoridades que actúen rápidamente para retirar la estructura y llevar a cabo la demolición de la parte del edifico colapsado.

"Estamos pidiendo que la autoridad actúe de manera pronta, que haga las acciones necesarias que impidan el daño a nuestro edificio y poder regresar pronto, porque tenemos miedo de que nos quedemos sin nada", comentó Araceli Soriano, vecina del departamento 314.

"Deseamos que las consecuencias de la corrupción no sigan afectando a terceros, pues la delegación dio los permisos para la construcción de un edificio que no supervisó; a los responsables de la obra no les importó y ahora nos puede afectar a nosotros; es un riesgo inminente".

Los vecinos adelantaron que ante la negativa de las autoridades realizarán protestas y cierres sobre Calzada de Tlalpan, además colocarán mantas con sus peticiones.

ESS