Estudiantes tomarán clases el martes en calles de Iztapalapa

Alrededor de 300 escuelas de educación básica en la Ciudad de México, dañadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, no están en condiciones de reanudar clases el próximo lunes 6 de noviembre, como lo había calculado el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, declaró el ex dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Francisco Bravo.

En ese contexto, profesores de diversas escuelas capitalinas decidieron acompañar a padres y madres de familia a tomar clases el próximo martes 7 de noviembre, en el cruce de los Ejes Viales 5, 6 y 8, en la delegación Iztapalapa.

Daños en Chiapas y Oaxaca

El ex dirigente de la CNTE, indicó a MILENIO que en escuelas de Chiapas y Oaxaca las clases se han reanudado entre un 80 y 85 por ciento. "El resto sigue y seguirá sin clases...”, porque fueron dañadas por el sismo del 7 de septiembre.

Añadió que hay escuelas con daños en su construcción y pese a que han sido clasificadas por el Director Responsable de Obra (DRO) en Rojo o Ámbar "ahí siguen los inmuebles, nadie regresó a hacer algo por ellos y no se han colocado las aulas prefabricadas prometidas".

Cinco delegaciones de la CdMx afectadas

Explicó que existen zonas de Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco y Gustavo A. Madero que "no han iniciado clases y hay preocupación de reanudar en condiciones adversas".

Hay escuelas que han sido revisadas "y pese a ello es lento el proceso de apoyo para la instalación de aulas prefabricadas: el proceso es extremadamente lento, muy lento, donde la burocracia gana".

Existen escuelas sin clases, "niños que trabajan medio tiempo y otros más que trabajan en condiciones adversas en escuelas de manera provisional, donde les prestaron salones que no cuentan con las condiciones que se requieren", aseguró.

50 escuelas en 10 colonias de Iztapalapa

Una muestra de cómo están esas escuelas, son 50 que se ubican en 10 colonias de Iztapalapa: El Salado, Santa Martha Acatitla, San Sebastián, Santa María Aztahuacan, Ejidos de Santa María, Santa Cruz Meyehualco y Ejército de Oriente.

Profesores de estas escuelas de educación básica, sostuvieron el día de ayer una reunión y "la decisión es que el lunes no regresamos a clases y el martes, tomaremos clases en el cruce de los Ejes Viales 5, 6 y 8...", informó el profesor, Roberto Gómez de la escuela primaria, José María La Fragua, de la colonia Paraje Zacatepec.

Son primarías, secundarías y jardines de niños "que seguirán sin reanudar clases, las escuelas no han sido arregladas, las aulas prefabricadas no han llegado y los alumnos no han sido reubicados", dijo.

Personal de Protección Civil, definió a esta escuela primaría en color Ámbar, pues "uno de los edificios sufrió una inclinación y el DRO dijo que la escuela no tenía daño estructural, pero dejo consignado que si hay otro movimiento entonces sí, puede sufrir un daño severo".

En ese primer peritaje "se recomienda un segundo peritaje por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, pero no se ha hecho nada".

A raíz de ello la directora, María Concepción Marín Espinoza, fue informada hace dos semanas por el Inspector de la zona "que nos habían asignadas 10 aulas prefabricadas y que las pondrían en el patio". Éstas no han llegado y el lunes se vence el plazo, dado por Aurelio Nuño.

Así "no podemos reanudar el lunes: no tenemos ni las aulas y algunas escuelas, ni el dictamen".

