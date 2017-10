Se pospone Teletón para enfocar apoyo a tragedia: Landeros

México

El Teletón 2017 se pospondrá para marzo de 2018 para permitir que la generosidad del país se enfoque en la prioridad del momento, ayudar a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, informó el presidente de la fundación que organiza este evento de beneficencia cada año, Fernando Landeros.

Entrevistado por Carlos Marín, para El asalto a la razón en MILENIO Tv, Landeros detalló la suspensión no significa falta de compromiso con los niños que necesitan y son atendidos por Fundación Teletón, pero es entender que en estos momentos se vive gran sensibilidad por la tragedia del sismo magnitud 7.1 que azotó varios estados del país.

"Estamos viviendo un luto nacional. Me parece que la magnitud de la tragedia todavía no está ni siquiera bien calculada. Hay luto nacional, hay cientos de muertos, hay muchos daños materiales, y me parece que el corazón, la preocupación y la generosidad del país están en lo que deben estar, que es este tema.

"Pensamos que no había ninguna razón válida para distraer ni la atención ni la generosidad del país, por eso consideramos que no era el momento adecuado; las prioridades son otras. La generosidad se tiene que enfocar a esto que va a llevar mucho tiempo para reconstruir el país", afirmó.

Explicó que fue una decisión muy dolorosa para la propia institución, porque se tiene un enorme compromiso con los niños. "Como lo sabe la opinión pública llevamos tres años muy difíciles y esto lo pone aún más difícil. Sin embargo, las cosas hay que resolverlas en función de lo correcto y fue la decisión que tomamos.

Landeros detalló que hay 24 centros, incluyendo el centro de autismo, el hospital de cáncer y la universidad.

—¿Cómo mantener eso, no hay problema de finanzas?

—Por lo pronto no, pero sí entramos en una situación nuevamente complicada. Tengo que ser muy transparente, no podemos no hacer un Teletón antes de marzo de 2018, porque la fundación vive al año, vive con lo que recauda al año y con otras colectas que hacemos.

Fernando Landeros recordó que normalmente Teletón se hacía en diciembre, al referir que los flujos económicos les permitían llegar a ese mes, "a veces un poquito más".

El director de MILENIO recordó que el Teletón ha sufrido incertidumbre por campañas contra de este evento en años anteriores, y que incluso hubo el riesgo de cerrar algunos centros de rehabilitación.

"Así es, se conjugaron muchas cosas, una campaña en 2014, porque con mucha ligereza y poca responsabilidad se difundieron contenidos que generaron desconfianza; que había evasión fiscal, pero no hay una sola prueba de eso porque no existe.

"Los fraudes no se hacen en cadena nacional con 703 medios, se hacen en lo oscurito (...) Es tan difícil creer las cosas buenas en el país y tan fácil creer las cosas malas", aseguró. M

"2daño, nos hizo tanto daño que tuvimos que cerrar turnos de la tarde, eliminando más de 8 mil espacios para niños".

Landeros refirió que para orgullo de todos los que han aportado a Teletón los centros están a la altura de los mejores en el mundo de la rehabilitación Física Neuromuscular Esquelética infantil, por lo que esta institución recibirá próximamente un premio en Londres.

Indicó que Teletón llegó a 100 mil niños atendidos, 300 mil familiares y que en los 24 centros se atienden 7 mil niños diariamente. Destacó que el hospital de Cáncer de Teletón en Querétaro tiene un índice de sobrevida del 81 por ciento, mientras que el más importante del mundo el Childrens de Boston, EU, tiene 84.