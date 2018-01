Saqueos en CdMx pudieron ser por llamado en redes: Mancera

Ciudad de México

Los robos cometidos en tiendas departamentales de la Ciudad de México pueden estar relacionadas a convocatorias por redes sociales, informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Admitió que esa versión aún no está confirmada, sin embargo, hizo un llamado a los jóvenes a no seguir este tipo de convocatorias.

"Fue muy puntual, unos jóvenes que participaron en estas acciones, no sabemos si respondiendo a estas convocatorias de redes, pero la problemática y lo que lamentas es que los vamos a atrapar, entonces qué lamentable; le hacemos un llamado a los jóvenes a que no caigan en este tipo de provocaciones porque después las consecuencias jurídicas pues son las que no quisiéramos nosotros que se presentaran", dijo en conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Mancera Espinosa mencionó que ya se tienen indicios de quiénes participaron en los robos y afirmó que ningún hecho quedará impune pues la policía capitalina está en alerta en las calles, así como a través de las cámaras de seguridad.

Destacó que se tiene ubicada la zona y mencionó que en una de las tiendas los ladrones ingresaron únicamente por relojes que no son de alto valor.

"Pudiera ser derivado de esta convocatoria que se hizo en redes, sin embargo no lo tenemos totalmente claro, porque los que operaron lo hicieron de manera muy abrupta, fueron por unos relojes, digamos de no alto costo o de no alto valor, y fue lo que se llevaron, se llevaron algo muy rápido, en una acción como que lo que buscaban era dejar constancia de que habían hecho algo", explicó.

Respecto a un posible reforzamiento en las zonas limítrofes con el Estado de México, mencionó que las fuerzas de seguridad se mantendrán al tanto.

Finalmente, dijo que ayer se detuvo a algunas personas robando tiendas Oxxo, sin embargo, descartó que se tratara de la misma ola de saqueos.





