En Xochimilco "las casas se siguen cayendo"

Hace un mes, minutos después del sismo magnitud 7.1 que sacudió a varios estados de la República, la señora Isabel Molina vio cómo su casa, ubicada a unos metros de la iglesia de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, quedó reducida a escombros. Ella es uno de los más de 250 mil damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre según cifras del gobierno federal.

Ahora, la familia Figueroa Molina duerme en una pequeña carpa instalada en el terreno donde estaba su vivienda. En su interior tres colchones puestos sobre una base hecha con algunos ladrillos y tarimas de madera le sirven para pasar el día, la tarde y la noche.

"Nosotros no tenemos dónde ir. Tenemos miedo de qué va a pasar, las casas se siguen cayendo, no tenemos agua… esto está de cabeza. Las carpas nos las donó un chico que venía de Nativitas -un pueblo cercano- con unos amigos de Sonora porque estábamos nada más con las lonas", dijo la señora Isabel en entrevista con MILENIO.

El terreno de la esquina que forman las calles de Vicente Guerrero e Insurgentes, propiedad de la señora Isabel, es uno de los pocos espacios en San Gregorio en los que ya se retiraron los escombros. Esto, lo hace contrastar con sus vecinos. A sus lados dos casas, una de tres pisos, muestra todavía fracturas importantes. Enfrente, una casa que se vino abajo totalmente y otra más quedó inhabitable.

Foto: Mariana R. Fomperosa



"Aunque mi terreno ya quedó limpio, no puedo hacer nada porque estamos en riesgo. Es muy feo vivir con ese miedo de que puedes ser aplastado por alguna barda, una casa, no tener a donde ir y no tener el apoyo, porque hay asociaciones que nos dicen, sí te apoyamos, pero si el gobierno no demuele estas casas, ellos se van, porque no pueden", dijo la señora Isabel, quien comentó que le ofrecieron una vivienda antisísmica; sin embargo, como existe el riesgo latente de las casas aledañas, no puede ser instalada.

Falta de apoyo

De acuerdo con la señora Isabel, la única respuesta que ha tenido por parte del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal han sido censos. "Del Fonden nos vinieron a censar, pero nada más. No nos han dicho si es para un apoyo o para hacer algo. Nada más vienen, nos censan y les preguntamos para qué es y nos dicen que es un proceso... que ahorita nada más están censando. Que después van a pasar para decirnos qué va a seguir. Nosotros ya estamos desesperados porque ya es un mes y no sabemos nada".

Por su parte, el único apoyo de la delegación Xochimilco que ha recibido fue el retiro de escombros de su terreno.

"La delegación nos dicen que su alcance para apoyarnos es sacar escombro de las casas. Es todo lo que nos pueden ofrecer. Eso y censarnos porque no tienen presupuesto", dijo la señora Molina.

Foto: Mariana R. Fomperosa



Vivir en la incertidumbre

Después de aquel 19 de septiembre, nadie le ha asegurado a la señora Isabel que su terreno puede seguir siendo ocupado o si recibirán algún tipo de apoyo para construir una casa mucho más segura.

"La casa de a lado cada vez se deshace más y las grietas suben, pero ni siquiera ha pasado un director de obras. No nos han dicho qué tenemos que hacer. No hay quien te dé ese consuelo de: 'tranquilos, el suelo es habitable y los vamos a apoyar'", dijo.

La señora Isabel, así como su mamá, quien también vivía en una casa contínua a la suya en el mismo terreno y que también se derrumbó, sabe que reconstruir será una tarea difícil si no cuenta con apoyo del gobierno o de alguna organización no gubernamental, pues ella es ama de casa y el único sustento de su hogar es su esposo y no pueden decidir entre alimentar a sus tres hijos o construir.

"Todo se altera, tu vida cambia, tus necesidades cambian…", sentenció.





