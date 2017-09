Roban ahorros de joven que murió tras el sismo

Ciudad de México

Alejandra Vicente murió tras el colapso del edificio en el que vivía y su cuerpo fue recuperado un día después del sismo del 19 de septiembre. Después del funeral, sus padres descubrieron que la cuenta de ahorros de su hija había sido saqueada por alguien que encontró su tarjeta entre los escombros.

Porfirio Vicente, padre de Alejandra, acudió ayer a una sucursal de HSBC para cancelar la cuenta de la joven de 24 años y le informaron que el fin de semana se habían realizado cargos en las tiendas Zara y en Best Buy por un monto de alrededor de 24 mil pesos.

“Esta cuenta ya tenía años, desde que estaba chiquita (Alejandra) empecé a ahorrarle 100, 200, 500 pesos y hasta la fecha ya se había juntado algo que era para ella, para sus gastos”, dijo a MILENIO Digital el padre de la joven estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Tras la difusión del caso, HSBC reembolsó el monto de lo robado. La institución bancaria confirmó que desde el momento en que supo del fraude falló a favor de la familia.

“Lo atendimos de manera inmediata. Ya se devolvió el dinero en su totalidad a la familia”, dijo Lyssette Bravo, directora de Asuntos Externos de HSBC México y América Latina.

Señaló que la tarjeta fue reportada como desaparecida, por lo que al verificar que los cargos se hicieron el fin de semana posterior al sismo, el banco dio por hecho que se trató de un caso de robo de identidad.

“Yo no sé cómo interpretarlo, puede ser que no sabía o qué se yo, pero sí me da tristeza, porque ve la situación en que nos encontramos y la verdad no sé que tenía en la cabeza”, lamentó Porfirio sobre la persona que cometió el delito.

Afirmó que además del banco, el gerente de tiendas Zara se puso en contacto con él para ofrecerle su apoyo y el reembolso de las compras realizadas.

En su cuenta de Twitter, Best Buy México lamentó la situación de la familia Vicente e informó que procesaron el reembolso a la cuenta de la joven.

Lamentamos la situación de la familia Vicente Cristóbal. Identificamos la transacción y procesamos el reembolso a la tarjeta de origen. — Best Buy México (@BestBuyMexico) 27 de septiembre de 2017

“Yo soy una persona trabajadora, vengo de pueblo, mi esposa también, mi hija nació aquí y desgraciadamente se queda aquí también”, dijo el padre de la estudiante, quien trabajaba como conserje en el edificio que colapsó y en el que vivía con su esposa y Alejandra, su única hija.

“No le deseo nada malo, espero que nunca tenga que pasar por algo como esto. Alejandra fue mi única hija, trabajábamos para ella, mi esposa y yo, para que tuviera un mejor futuro”, agregó.

Además de su hija, Porfirio y su esposa perdieron su hogar y su empleo, ahora viven con una hermana de él y buscan recuperar sus documentos oficiales para poder concluir los trámites necesarios tras la muerte de Alejandra.





