Monreal presenta proyecto con visión metropolitana

Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, presentó el "Proyecto 2.5, una visión metropolitana", que planea los problemas y retos que tiene la Ciudad de México y la zona metropolitana, y las posibles soluciones.

El documento con visión al 2050 abarca como ejes fundamentales: seguridad, movilidad, educación, calidad del aire, infraestructura para acopio y distribución del agua, recuperación de los espacios públicos y que se garantice el acceso a una verdadera soberanía con la nueva Constitución.

Monreal dijo que se han recibido diversas alertas emitidas de académicos, organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, respecto a las políticas públicas, pero poco se han atendido.

"Tenemos que pasar de la urgencia a la trascendencia, sin dejar de considerar lo importante, con certidumbre, con certezas, con rumbo, un cambio real", agregó.

Son 100 los temas que se consideran urgentes a abordar, entre los que destacan:

–Ingreso básico ciudadano. Planteado como el eje de la política social, busca una aportación monetaria mensual por parte de los habitantes de la zona metropolitana para contribuir a la disminución de los índices de desigualdad y pobreza.

–Policía de barrio o colonia. Propone una policía de proximidad ciudadana, operada por las alcaldías y municipios, "susceptible de ser electa, contratada y evaluada por los vecinos, bajo los lineamientos de la autoridad estatal".

–Movilidad urbana alternativa. Busca priorizar el transporte colectivo público sobre el privado, a través de la dignificación del sistema actual con unidades no contaminantes.

– Combate a la corrupción. Urge a establecer una fiscalía superior ciudadanizada para empoderar a los ciudadanos en este tema.

–Cuarto orden de gobierno. Un nivel de gobierno metropolitano para la coordinación de políticas públicas para esta zona, integrado por las alcaldías, los gobiernos estatales, la Ciudad de México y federal.

–Ciudad capital inteligente. Una ciudad que tome los estándares internacionales para la movilidad, seguridad pública, protección civil, turismo y cultura.

–Ciudad verde y sustentable. Se pretende reducir los días de contingencia ambiental con alternativas como incentivos fiscales para la utilización de vehículos eléctricos o híbridos, de uso particular y público.

–Agua, recurso crítico para la ciudad. Nueva infraestructura qué evite la pérdida de este líquido por fugas, así como la recuperación de los ríos urbanos y la creación de una red de plantas de tratamiento de aguas residuales.

– Capital del empleo y desarrollo económico. Impulsar las actividades económicas que utilizan mano de obra de manera intensiva, empleos bien remunerados, impulsar a los pequeños emprendedores, a través de financiamientos de un banco de la Ciudad de México.

– Derechos humanos y participación ciudadana. Consolidación y ampliación en la ciudad de las tres generaciones de derechos humanos(libertades y garantías individuales; derechos políticos, económicos y sociales, y derechos de las minorías y pueblos originarios).

Este trabajo, explicó el jefe delegacional, "es un amplio ejercicio de análisis y reflexión apoyado en el trabajo de personas expertas, investigadoras, académicas, especialistas y conocedoras de las políticas públicas y privadas, en los diversos temas que impactan a los conglomerados humanos y, particularmente, la evolución de la Ciudad de México, la región metropolitana y megalopolitana".

Consideró que estos logros serán posibles si se trabaja en coordinación.

"Será una tarea colectiva; ésta es una aportación que hacemos de buena fe, porque pensamos que es hora de tomar en nuestras manos el futuro de esta megalópolis", además de mantener el interés de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

"Esto no es una propuesta electorera, es una propuesta seria", dijo y reiteró que sigue su preparación para participar en la contienda por la jefatura de la Ciudad de México.

