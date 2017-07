Monreal descarta encabezar frente opositor en CdMx

Ciudad de México

El delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, aseguró que de no ser el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no encabezará al frente opositor ni buscará una candidatura independiente.

TE RECOMENDAMOS: Seré el próximo jefe de Gobierno: Monreal

En la presentación de su libro Una Visión metropolitana. Proyecto 2.5 en Xochimilco, Monreal afirmó que sólo desistirá de sus aspiraciones políticas si Andrés Manuel López Obrador se lo pide, ya que, dijo, no se convertirá en un factor de ruptura en Morena ni obstaculizará que el tabasqueño llegue a la Presidencia.

"El único que puede por su autoridad moral influir es Andrés, si Andrés me dice: Ricardo no puedes participar, no debes participar, hay razones, o te vas a dedicar a otra cosa, no tengo problema. No voy a ser problema, ni a convertirme en un lastre para que sea presidente", aseguró.

Agregó que acatará los lineamientos de selección que determine el Consejo Nacional de Morena este domingo.

En entrevista posterior con Milenio, Monreal dijo estar mejor posicionado en las preferencias electorales que sus contrincantes: Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, y Martí Batres, líder de Morena en la Ciudad de México.

"No hay una contienda fácil, todos tienen su universo de opiniones favorables y tienen sus seguidores dentro de Morena, lo importante es no dividirnos y no confrontarnos. Que el método de selección de candidatos que se defina nos pueda unificar a todos en un propósito común y no poner en riesgo la candidatura presidencial", dijo.

Insistió en que no tiene un plan B, por lo que no hay la posibilidad de conformar un bloque opositor ni convertirse en candidato independiente, con lo que no traicionaría, dijo, a López Obrador.

Agregó que el PAN y el PRD no lo han buscado para invitarlo al frente amplio opositor e insistió en que no lo harán, pues "tengo muchos amigos en el PRD y adversarios, y en el PAN siempre he combatido a (Felipe) Calderón, a (Vicente) Fox y al PAN".

Monreal dijo que cada fin de semana realizará giras por las 16 delegaciones para promover su libro, pero rechazó que se trate de actos anticipados de campaña porque no llama al voto, ni difunde propaganda política.

TE RECOMENDAMOS: Batres va por candidatura de Morena a jefe de Gobierno

Al evento acudieron Talía Vázquez, ex abogada de José Manuel Mireles; Agustín Guerrero, ex líder del PRD en la Ciudad de México; el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y el ex secretario de Protección Civil capitalino, Elías Moreno Brizuela.