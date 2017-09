Monreal podría ser candidato del Frente Ciudadano: Texta

Ciudad de México

El diputado del PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF), Iván Texta, celebró la posible salida del jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, de las filas de Morena y aseguró que podría ser candidato del Frente Ciudad por México a la jefatura de Gobierno en las elecciones de 2018.

"Celebro que (Ricardo Monreal) Monreal deje Morena y es bienvenido al PRD, respeto lo que piense el presidente local del PRD, Raúl Flores pero hay muchos que vemos bien un candidato que pueda aportar al frente", expresó.

El diputado advirtió que el ex gobernador de Zacatecas es bienvenido en su partido, aunque no ha tenido ningún acercamiento formal para impulsarlo como candidato en las elecciones de 2018.

Además dijo que para elegir a los contendientes por la capital se privilegiara a quiénes hayan sido congruentes con los principios del PRD.

"No tenemos contacto formal con (Ricardo) Monreal. Yo como Presidente del PRD local no tengo ni he tenido mayor contacto con él. Si alguien toca la puerta, pues que se espere porque no pueden tener privilegios respecto a los que han venido teniendo congruencia con el partido", dijo.

FLC