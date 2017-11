Corte pospone caso de desacato de Ricardo Monreal

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no abordó el tema de Ricardo Monreal, quien está obligado a indemnizar a una trabajadora despedida en 2003 y que ganó un amparo en 2016, el cual no ha sido acatado y que podría derivar en la destitución del cargo del jefe delegacional en Cuauhtémoc y en su consignación.

TE RECOMENDAMOS: Analiza la Corte destituir a delegado en Cuauhtémoc

La discusión del Pleno de la Corte se enfocó en la contradicción de tesis que derivó de los diversos puntos de vista que tenían sobre la Ley de Amparo los ministros de la Primera y Segunda Sala.

El incidente de inejecución de sentencia relacionado con Ricardo Monreal era el número cinco en la lista, por lo que el asunto podría ser resuelto la próxima semana.

El pasado miércoles, Monreal anunció que María Aurelia Morales, quien fue despedida de manera injustificada en la administración perredista de Virginia Jaramillo, se le adeudan salarios por 2 millones 400 mil pesos.

Sin embargo, el laudo laboral no ha logrado ser atendido porque durante este año a la demarcación solo se le asignaron 15 millones de pesos para liquidaciones y salarios caídos, recursos que ya fueron agotados, porque se pagaron diez laudos.

El jefe delegacional advirtió que mientras el gobierno central no autorice la creación de la plaza, no habrá manera de restituir a la quejosa en su puesto, por lo que solicitó a la Asamblea Legislativa otorgar recursos suficientes a las demarcaciones para cumplir con las sentencias emitidas. “Vendrán 10 delegados y tendrán que ser sustituidos, porque no hay dinero para pagar ni para crear plazas.

“La resolución emitida en 2009 señala que se reinstale a la trabajadora que fue despedida, pero la delegación no tiene facultades para contratar ni para crear plazas. Cuando recibo el requerimiento en (derivado de un juicio de amparo) 2016, solicito al gobierno central la plaza. Tenemos muchos oficios donde solicitamos a la Subsecretaría de Administración y Capital Humano crear, autorizar la plaza, porque los delegados no tenemos ni siquiera esa capacidad”, declaró.

Monreal subrayó que la demarcación debe 35 millones de pesos en siete laudos, y advirtió que existen 25 situaciones similares a la que discutirá la Corte, las cuales tienen que ver con administraciones pasadas.

“Tengo todos los oficios que hemos enviado a la subsecretaría y a los ministros para demostrar que no estoy en desacato. En todo caso pido la destitución de quienes sí lo están, no yo. No estamos en desacato, hemos hecho lo pertinente”, aseguró.





VJCM