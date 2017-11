Es más fuerte la necesidad de un cambio de régimen, dice Monreal

Ciudad de México

El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo que en su “sentimiento interno” es más fuerte el sentido de un cambio de régimen que una aspiración personal, aunque indicó que seguirá escuchando propuestas.

Tras rendir su segundo informe de actividades, Monreal aseguró que tiene aspiraciones legítimas y consideró que es su mejor momento en la actividad pública, pues tiene “experiencia acumulada”, por lo que seguirá abierto al diálogo y a las propuestas.

"Hasta ahora la impaciencia no me consumió y la ambición tampoco me tocó, voy a seguir escuchando con atención y con respeto propuestas porque no se puede responder antes de oír, si así fuera solo sería confusión”, puntualizó.

Dijo que no lo devoró la indignación luego de los últimos acontecimientos políticos en Morena, en especial por la encuesta por la que se definiría al coordinador de organización territorial del partido en la Ciudad de México y virtual candidato a la Jefatura de Gobierno.

“El fuego de la indignación no me devoró, no me consumió, estoy firme, estoy completo. Me pesa y me preocupa más el desastre nacional, me preocupa más que estemos padeciendo esta decadencia política que persiste”, indicó.

Agregó que sigue en pie y que no abandona luchas, “sí escuchamos pero seguiremos sirviendo a nuestra demarcación".

“He pensado siempre que al final del camino, muy cerca de tu ocaso, solo te quedan a tu alrededor, sobre tu cama postrado, tu familia y tus verdaderos amigos, algunos son amigos del poder y esos se irán cuando el poder se haya ido, pero los verdaderos amigos siempre se mantendrán y me precio y me enorgullezco de que en esta delegación hice, conocí y tengo verdaderos amigos y amigas y por eso ya gané bastante”, destacó.





