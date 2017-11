No plantearé nada a AMLO, voy a escucharlo: Monreal

Ciudad de México

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo que aún no hay fecha para reunirse con el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que sólo acudirá a escucharlo puesto que desde meses atrás ha hecho pública su posición política.

"Tengo muchos meses sin platicar personalmente con AMLO, estoy metido en mi trabajo"



"Yo no voy a plantear nada. Yo ya planteé mi posición, sólo quiero escucharlo", expresó.

En entrevista después de presentar el Directorio de Voluntarios para emergencias, el ex gobernador de Zacatecas aseguró que "tengo muchos meses sin platicar personalmente con AMLO, estoy metido en mi trabajo", sin embargo, dijo que de manera telefónica sí han conversado sobre la convocatoria.

"El día que me convoque me reuniré"



"Eso no quiere decir que no me voy a reunir con él. Si me he reunido con el PRI, más con Andrés Manuel porque él es una autoridad moral. El día que me convoque me reuniré. Por el momento sigo en mi ruta de trabajo", manifestó.

Finalmente dijo que atenderá con respeto el llamado de López Obrador y será después del jueves, día en que rinde su segundo informe de gobierno, cuando dé su posición política final.





