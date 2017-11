“Seguiré en la Cuauhtémoc, pero evaluaré propuestas”: Monreal

México

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, informó que este fin de semana se reunió con el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para intercambiar opiniones sobre el cambio de régimen que requiere el país, y señaló que "por lo pronto" se quedará al frente de la demarcación.

En un video difundido en redes sociales, el ex gobernador de Zacatecas dijo sobre las propuestas que ha recibido que se encuentra evaluando cuál será el rumbo que deberá tomar, y es que después de varias proposiciones "la ambición no me tocó, y el fuego de la indignación por una injusticia y perversión no me devoró".

"Me reuní con Andrés Manuel López Obrador. Lo escuché, después de varios meses, intercambiamos puntos de vista sobre el régimen político y la urgencia de transitar hacia una nueva era, una transformación profunda y un cambio verdadero", expresó.

No obstante, no precisó si se mantendrá en la filas de Morena y dejó entreabierta la posibilidad de seguir analizando las propuestas que ha recibido en las últimas semanas.

Dijo que "no se han transparentado ni se han concretado propuestas, por lo que cada día me alejo más de ellas.

"Quiero agradecerles a todos su deferencia y les reitero mis respetos. Seguramente seguiremos conversando por el bien de la patria. Sobre las propuestas que he recibido, estoy evaluando cuál será el rumbo que deberé tomar. Tengo que atender el calendario electoral, no se puede sobrepasar esa fecha, como también debo atender los intereses de la ciudad sin alejarme de los principios y de la congruencia que he intentado siempre mantener", enfatizó.

Insistió en que no es ambicioso y que su aspiración por llegar a la Jefatura de Gobierno no es desmedida, pero que le preocupa más el desastre nacional, así como la decadencia política que persiste.

El jueves pasado, López Obrador celebró que Monreal haya tomado la decisión de no irse "al frente opositor, de seguir en el movimiento", y lo calificó como "una persona buena, de buen corazón y sabe que estamos luchando de manera sincera por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo".

Asimismo, comentó: "Conozco a los que vienen luchando desde hace tiempo, sé quiénes actúan por convicciones y los que buscan el cargo", y aseguró que Monreal pertenece a una generación que entraría al cambio en Morena,

Durante su segundo informe de actividades, Monreal señaló que seguirá escuchando propuestas con atención y respeto, pues no se puede responder antes de oír, de otra forma solo sería confusión.

A finales de octubre, López Obrador dijo que buscará al jefe delegacional en para evitar que se fuera a la mafia del poder, porque su apoyo era necesario para lograr la transformación de México.

En agosto pasado, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena realizó una encuesta a mil 320 personas y habitantes de las 16 delegaciones para elegir entre Claudia Sheinbaum, Martí Batres, Mario Delgado y Monreal quién estará encargado de coordinar los trabajos en la capital, para garantizar la funcionalidad de la estructura en las elección del próximo año.

El resultado favoreció a la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, por lo que el zacatecano quedó descartado en el proceso interno de su partido para las contienda.