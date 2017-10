Retiran campamento de damnificados en Iztapalapa

Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México inició esta mañana el retiro del Campamento Telecomunicaciones en Iztapalapa, debido a que se les entregará vivienda a las más de 250 familias que lo habitaban desde hace 16 años.

TE RECOMENDAMOS: Inicia demolición de 200 casas en Iztapalapa tras sismo

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que a las familias se les dará un apoyo de 3 mil pesos para renta durante un año, tiempo en que se terminarán de construir sus departamentos del Instituto de Vivienda.

Los más de mil habitantes del campamento llegaron por diferentes circunstancias al perder sus hogares por inundaciones, incendios o sismos.



“No podemos ser insensibles, no podíamos permitir que esto siguiera como parte del paisaje urbano de la Ciudad de México, está bien, hubo un momento que tuvo que ser así, pero varias veces muchas personas les prometieron y nada. No es bueno para la ciudad y no es bueno para la gente vivir en estas condiciones”, dijo Mancera.

Agregó que en acuerdo con el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, se arreglará el camellón donde estaba ubicado el campamento, a un costado de las instalaciones de la Policía Federal.



Mancera destacó que las viviendas a entregar son amigables con el ambiente, tienen dos recámaras, sala comedor, cocina y baño, además de que no sufrieron daños por el sismo del martes 19 de septiembre.



“Iztapalapa tiene que ser una delegación de buenas noticias y buenas cosas, se están haciendo inversiones importantes en esta zona y vamos a seguir impulsando muchas más”, afirmó.

FLC