Renuncian militantes del PRD en Coyoacán, irán con Morena

Ciudad de México

Integrantes de la corriente Izquierda Democrática Nacional del PRD anunciaron “la desbandada de miles” de militantes perredistas en Coyoacán para sumarse a Morena.

En conferencia de prensa, Leticia Martínez, Enrique Aguilar, Ángeles Correa y Juan Carlos Montecinos, dijeron que la dirigencia del PRD ha perdido el rumbo y criticaron la decisión del partido sobre apoyar a Ricardo Anaya y a “una cuestionada” Alejandra Barrales.

Destacaron que las agresiones del pasado 3 de enero en Coyoacán contra simpatizantes de Morena, fueron “la gota que derramó el vaso”, pues acusaron que son comunes en la demarcación.

“La situación que hoy se vive en Coyoacán es realmente deprimente; el gobierno delegacional actual no ve y no escucha lo que no le conviene”, dijo Enrique Aguilar.

“El deterioro de nuestra delegación en términos generales cada vez es peor, estamos por cumplir seis años de gobiernos profundamente corruptos y autoritarios”, agregó.

Ante esto, aseguraron que la única opción de izquierda en el país y la Ciudad de México es Morena, a quien apoyarán en la elección de este año.

“El ciclo del PRD como un partido de izquierda independiente ha llegado a su fin. El PRD ha abdicado en el 2018 de representar a la izquierda en el país, al someterse al PAN y postular a Ricardo Anaya como su candidato a la Presidencia”, destacó.

FLC