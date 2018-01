Mancera pide al Congreso ley sobre gobierno de coalición

Ciudad de México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a diputados y senadores a discutir y reglamentar el gobierno de coalición en el país.

Mancera recordó que esta figura ya existe en la Constitución por lo que pidió no tener miedo a ponerla en práctica. Y reiteró que ninguno de los precandidatos a la presidencia, con excepción del Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quieren acabar con el presidencialismo.

TE RECOMENDAMOS: No entraré en polémica con Sheinbaum: Mancera

“El llamado respetuoso al Senado y a la Cámara de Diputados a trabajar en esto, saben que está el pendiente, está ley reglamentaria, el cómo vamos a hacer el gobierno de coalición de México, México ya no aguanta otro presidencialismo”, remarcó en entrevista.

Luego de entregar obras de reconstrucción en la delegación Magdalena Contreras, Mancera Espinosa mencionó que sería un gran acierto que los legisladores comenzaran la discusión porque ha varios modelos de gobiernos de coalición en el mundo.

Incluso, aseguró que esta ley secundaria le daría a México garantía frente a "todos los miedos que pudiera haber, puede dar mucha garantía"

"Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. No escuchen las propuestas de las demás institutos políticos el gobierno de coalición, están buscando un presidencialismo como los que ha habido siempre, y yo creo que México ya tiene la oportunidad de cambiar y deberá cambiar", abundó.

Respecto a que Ricardo Anaya le abra las puertas para participar en la campaña, dijo que no hay nada en concreto, a pesar de que esta semana dejó ver que en marzo analizaría su futuro político y la opción de permanecer al frente del gobierno capitalino.

"Por supuesto que agradezco el comentario y nosotros estamos en los trabajos para que la gente conozca lo que es el planteamiento de cambio de régimen. Hoy se requiere que la gente conozca cuál es esta tarea, la tarea del gobierno de coalición.

"Ahora no hay nada concreto, por eso no adelantamos nada. Por eso nos ocupamos en este momento del tema de la reconstrucción como uno de los temas; otro sigue siendo el asunto de qué vamos a hacer con tantas salidas de reclusorios", destacó.





AJE