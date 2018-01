Mancera agradece a enfermeros ayuda en sismos

Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México agradeció al personal de enfermería de la capital por su actuar durante los sismos de septiembre al brindar asistencia y apoyo a las víctimas.

En el "Día de la Enfermera y el Enfermero", el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que hicieron una tarea importante al salir a los puntos afectados por los sismos.

En una celebración en el World Trade Center, se rifaron cuatro vehículos para los enfermeros a manera de reconocimiento por su labor.

Mancera aseguró que fueron más de mil 800 las enfermeras y enfermeros quienes salieron a ayudar a las personas, una labor que ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"De la prueba a la que se sometió a la Ciudad de México; hoy puedo decirles con mucho orgullo que tenemos un cuerpo de enfermería, de enfermeras, de enfermeros del más alto nivel, nos ha tocado a nosotros encabezar el gobierno en esta tarea, y lo hemos hecho con mucha convicción, pero hoy les quiero decir que me siento muy orgulloso de las mujeres y de los hombres que forman parte de esto que ya se decía aquí, que es un ejército de la salud.

"Tuvimos más de mil 800 personas en los hospitales y hoy tenemos cero, cero pacientes derivados de ese sismo, que fue una prueba mayúscula para la Ciudad de México", dijo.

Asimismo reconoció la ayuda que prestarin a través de "El Médico en tu Casa" para apoyar a los afectados en Oaxaca y Chiapas.

Mancera indicó que las enfermeras y enfermeros son importantes porque no sólo atienden de manera permanentemente la salud y la necesidad de 9 millones de personas de aquí de la ciudad, sino a personas que llegan a la capital de otros estados.

Agregó que el 40 por ciento de las personas que se atienden los servicios de salud vienen de fuera de la Ciudad de México.

"Así lo he visto y ustedes no me van a dejar mentir, porque cada vez que voy a nuestros hospitales tenemos pacientes que vienen del Estado de México, que vienen de otros lugares a atenderse aquí a la ciudad, y ustedes los atienden igual, ahí no se hacen distingos a todos los hombres y a todas las mujeres.

"De hecho, nuestro último paciente femenino que tuvimos derivado del sismo fue una mujer de Morelos, fue el último paciente que se atendió; así que la Ciudad de México ha dado cuenta de esto de manera permanente", comentó.





