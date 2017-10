Monreal agradece y declina candidatura del PRI a CdMx

Ciudad de México

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, rechazó la oferta que le hizo el líder del PRI en Ciudad de México, Eruviel Ávila, para participar como su candidato a jefe de Gobierno en las elecciones de 2018.

"Sería políticamente incorrecto y éticamente inconveniente", respondió el ex priista.

En entrevista en la sede delegacional, el ex gobernador de Zacatecas por el PRI en 1998, señaló que tiene grandes amigos en este partido y agradeció a Eruviel Ávila por la invitación.

Exhortó a no minimizar la llegada de Ávila al PRI local porque "es una personaje de primera línea, ya fue gobernador de la entidad más importante del país, no hay que confiarse de lo que puede hacer, tiene gobierno federal y Presidente de la República".

"Ellos (PRI) irían a una aventura y yo a un retroceso. Con respeto declino cualquier posibilidad de ir con ellos. Renuncie al PRI hace 20 años. Sería un despropósito intentar ser candidato del PRI después de tanto tiempo. Además mi posición política ha sido muy clara en estos 20 años y no se puede, por mucha ambición que se tenga, acudir a lugares donde uno cree que supero esas etapas", expresó.

Monreal manifestó que "aún no sale de los escombros", por lo que su reflexión sobre las propuestas de los partidos de oposición para impulsarlo en las contiendas electorales y dijo que será a mediados o finales de noviembre que dé a conocer su decisión final.

Agregó que aunque Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le ofrezca la Secretaría de Gobernación, sabe de ante mano que ya no hay camino en este partido político.

Añadió que es imposible que bajen a la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, de la contienda.

"No deben sustituir a Claudia (Sheinbaum), es una científica admirable, yo no tengo posibilidad en Morena. Agradezco las muestras de simpatía, estoy muy sensible, estoy pendiente de las definiciones que se puedan suscitar en los próximos días", señaló.

Monreal propuso a los dirigentes políticos que le ofrecieron ser candidato crear una "candidatura en común arropada por partidos políticos" con la intención de unir esfuerzos para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre.

"Pareciera ser (el frente ciudadano) la alternativa o un frente más amplio. Es decir, no solo el frente que compone PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, sino una coalición más amplia, en donde los otros partidos con los que conversó (PES, Panal, PVEM) podrían incorporarse. La ambición no te puede perder el horizonte y no te puede hacer perder la visión del país. La ciudad tendrá que gobernarse con óptica distinta: más incluyente y plural. En pocas palabras con más valores que con colores", dijo.

Expuso que no es su intención disputarse con Alejandra Barrales la candidatura a la Jefatura de Gobierno en este Frente, porque la respeta y reconoce su trabajo.