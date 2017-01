Reabren negocios en CdMx al superar temor a saqueos

Ciudad de México

Después del temor y, en algunos casos pánico, por el riesgo de ser agredidos o saqueados, comerciantes de las zonas de Polanco, Eje Central y la calzada México-Tacuba que tuvieron que cerrar sus negocios ayer por falsos rumores, reabrieron este jueves con normalidad, pues indicaron que no podían quedarse en sus casas y perder las ventas de uno de los mejores días del año.

El miércoles, en la México-Tacuba, el susto fue mayúsculo a las 2:00 de la tarde, cuando en decenas de comercios se comenzaron a recoger pertenencias y los encargados se refugiaron en sus casas.

La señora Laura Martínez, vendedora de ropa, explicó que Elektra fue el primero en cerrar, pues lo alertaron las otras sucursales, lo que hizo que el resto de los comerciantes hiciera lo mismo.





“Al momento te asustas, pero ya después te controlas porque en realidad tienes que recoger lo más rápido que puedas”, comentó el señor Manuel del Moral, quien vende tacos en la zona desde hace 35 años y, aseguró, nunca había pasado por una situación similar.

Los afectados manifestaron su inconformidad porque perdieron las ventas del día, y al final resultó solo un rumor, derivado de las protestas contra el "gasolinazo".

“Hoy volvimos a abrir, con riesgo, pero tenemos que trabajar porque los gastos siguen, la gasolina aumenta, aumenta la masa, aumenta el gas y la gente está asustada, no viene a comprar”, reprochó la señora Ingrid Salazar, vendedora de gorditas y quesadillas en la vía pública.

En el Eje Central, los comerciantes reconocieron que tienen temor, pero se dijeron tranquilos pues comenzaron sus ventas de Día de Reyes desde las primeras horas de la mañana.

“Todos corrimos ayer porque dicen que sí asaltaron algunas tiendas, yo creo que está bien manifestarse pero no de esa manera, eso ya es un abuso y afectan a uno que no tiene nada qué ver”, dijo la señora Martha Rojas quien además de perder las ventas de la tarde del miércoles, tendrá que pagar una multa por no haber cumplido con el horario de venta de boletos de lotería.

“Nos partió el día porque la gente estaba corriendo, ahorita todavía anda con miedo, con la urgencia de comprar e irse a su casa, con la histeria de que vengan a robarles o a saquearnos a nosotros”, agregó Raúl Godínez.

En Polanco, la zona comercial operó con normalidad y después del temor, los comerciantes regresaron a trabajar.

Enrique López abrió su tienda de revistas y comida el mismo miércoles, después de que el pánico pasó y comprobó que se trataba solo de un rumor.

“Cerramos alrededor de las 4:00 de la tarde, nos decían que venían como a cuatro cuadras de aquí, afortunadamente no llegaron hasta acá, yo tuve dos horas cerrado y después abrí una parte”.

En Antara también algunos locales cerraron, pero el coordinador de la plaza se dijo confiado en que el protocolo de seguridad con que se cuenta, los protege de cualquier intento de saqueo.

Desde ayer por la mañana, al menos 10 unidades de Seguridad Pública resguardaron cada uno de los accesos del centro comercial Antara.

MSP