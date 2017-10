Piden cárcel para delitos contra damnificados en CdMx

Ciudad de México

Debido a los actos delictivos registrados tras el sismo del martes 19 de septiembre, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo, propuso modificar el Código Civil local para sancionar con cárcel el robo de bienes y de donaciones a los damnificados.

La propuesta fue votada y turnada a comisiones unidades de procuración de justicia para su análisis y realizar el dictamen, en el que se incluye la petición de agravar las penas a funcionarios que lucren con apoyos y donaciones.

"Propongo que se sancione con una pena ejemplar de 6 a 11 años de prisión y de 800 a mil 200 días multa a cualquier persona que desvíe de su destino los donativos que se han realizado para cumplir con esta noble causa, y en un futuro para sentar un precedente para el tratamiento de estos donativos ante la presencia de cualquier desastre ocasionado por la fuerza de la naturaleza", comentó en tribuna.

"Respecto a la sustracción de bienes y documentos de las personas damnificadas, o la sustracción de bienes de establecimientos comerciales que no son necesarios para las labores de atención y rescate del desastre natural, se propone que se aumente la pena de 5 a 9 años de prisión, más la sanción que corresponde al robo genérico", dijo.

Destacó que son hechos aislados los que se han presentado, pero es importante sumar nuevas medidas para evitarlos completamente.

"No es posible que en plena desgracia, ciudadanas o ciudadanos utilicen esta dificultad social, esta desgracia nacional y se dediquen a robar las donaciones, las aportaciones que empresarios, académicos, intelectuales y ciudadanos donaron para salir adelante de este gran problema. No podemos permitir que la ley no se aplique y castigue a estas personas que trafican y utilizan los apoyos humanos por distintos sectores de la sociedad".

"Anuncio que en la comisión modificaremos el Código Penal para que funcionario público que utilice las donaciones, recursos físicos y económicos donados, se le castigue y se agrave la pena por utilizar los apoyos de la sociedad para fines políticos o personales", aseveró.

Toledo también agradeció el apoyo recibido en la Ciudad de México después del sismo, de los países Alemania, Argentina, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Honduras, Israel, Japón, Panamá, Perú, República de Corea, Rusia, Santa Sede, Suiza, Turquía y Venezuela, entre otros.

Así como de empresas nacionales e internacionales, de artistas y personalidades mexicanas y extranjeras.

FLC