Inmobiliarias sí deben pagar daños por sismo, ¿cómo lograrlo?

Ciudad de México

Los dueños de inmuebles que hayan comprado su propiedad en los últimos cinco años y que resultaron dañados por el terremoto del 19 de septiembre, tienen garantía y las empresas constructoras deben responder por las reparaciones o reconstrucción, afirmó Rogelio Cerda, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

"La ley es muy clara, si eso tiene menos de cinco años, parece ser que así es, vamos a ir con todo, vamos a hacer que se cumpla y con todo el peso de la ley"



Explicó que por ley los desarrolladores inmobiliarios deben dar garantías de hasta cinco años por daños estructurales y un año por daños menores.

"En el 92 hubo una reforma a nuestra ley que por ley obliga a los desarrolladores inmobiliarios a dar garantías hasta por cinco años por daños estructurales y un año por daños menores. Quien esté en ese periodo de tiempo tiene garantizado que si su edificio o su casa tiene problemas serios de estructura", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Cerda afirmó que la garantía se puede ampliar hasta 10 años si hay vicios ocultos en la construcción que pueden identificarse con un peritaje del inmueble.

Insistió que ninguna inmobiliaria o constructora puede negarse a hacer válida la garantía pues el que los daños fueran provocados por el terremoto magnitud 7.1 no los exime de cumplir con la ley.

"El hecho fortuito no los exime de la garantía, la garantía enfrenta de cara al hecho fortuito", dijo y agregó que "la ley es muy clara, la garantía a estructuras, daños mayores a la construcción, sea por la causa que sea".

El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos afectados para que se acerquen a la Procuraduría a presentar sus casos pues a partir de hoy recibirá un listado de las personas que fueron afectadas durante el sismo y que sus edificios presentan serios daños estructurales o derrumbes.

"Estamos intentando armar cuantas denuncias o demandas colectivas podamos. Necesitamos que en una sola causa se integren 30 consumidores en un solo bloque para poder representarlos y que no les cueste dinero", dijo.

>>¿Y si renté un departamento que tiene daños?

Para aquellas personas que rentan un inmueble al que no quieren regresar porque hay daños estructurales serios y desean terminar el contrato, pero recuperar el dinero de rentas adelantadas o depósito, el titular de la Profeco, Rogelio Cerda, recomienda acudir al departamento de quejas de la Procuraduría para iniciar un proceso de conciliación.

Explicó que en este caso se debe revisar cada contrato civil y se comenzaría con un proceso de conciliación entre arrendatario y arrendador antes de llegar a un juicio.

"Habría que ir al espíritu de la ley, habría posibilidades de que se resarciera y se regresara el depósito o las rentas adelantadas", dijo.





>>Escuelas privadas no deben cobrar colegiatura

"No debiera ser (el cobro de colegiaturas), me parece que resulta impúdico que alguien cobre por algo que no está otorgando"



Rogelio Cerda afirmó que las escuelas privadas que no estén impartiendo clases porque sus instalaciones presentan daños estructurales, no deben cobrar las colegiaturas pues es un servicio que no se está otorgando.

Recomendó a los padres o tutores que estén pagando colegiaturas a pesar de que sus hijos no estén acudiendo a clases a que acuda directamente a la SEP y a la Profeco para hacer la denuncia correspondiente.

"Si no hay condiciones para la prestación del servicio educativo, el usuario puede acudir con nosotros. No debiera ser (el cobro de colegiaturas), me parece que resulta impúdico que alguien cobre por algo que no está otorgando", dijo.

Agregó que, en caso de que no exista una buena disposición de las autoridades escolares puede generar conflictos, pero que debe resarcirse el pago recibido.

"Si el consumidor nos llama, podemos lograr que se re pague ese pago de lo indebido, se llama en los términos de la ley".

>>¿Qué pasa con los servicios telefónicos y de tv de paga?

Los usuarios de servicios telefónicos o de televisión de paga que deseen cancelar los servicios porque ya no pueden ingresar a sus casas o porque el edificio donde vivían se derrumbó, y que tengan conflictos con las compañías para dar de baja el servicio, pueden denunciar ante la Profeco.

No es necesario que la denuncia se realice en persona, se puede hacer vía telefónica o en línea, "el usuario nos echa a andar con su denuncia, hablamos con el proveedor, si puede ser por vía electrónica, por Concilianet, no tiene que venir a las oficinas. Le garantizo que la mayoría de los casos vamos a tener una respuesta bastante obsequiosa", dijo Rogelio Cerda.

Para entrar a Concilianet, da clic aquí.

Los teléfonos de Profeco son: 55-688722 y 01800-4688722.

También se pueden levantar reportes vía redes sociales: Facebook Profeco Oficial y Twitter @Profeco.





