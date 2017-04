Asistentes a procesión pueden reportar incidentes por WhatsApp

Ciudad de México

La jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano, dijo que el Centro de Mando creó una aplicación para que a través de mensajes de WhatsApp se reporten los incidentes ocurridos durante la 174 Representación de la Pasión de Cristo y se reduzca el tiempo de reacción.

Anguiano, quien supervisó el operativo de seguridad que resguarda la integridad de los asistentes, aseguró que gracias a la aplicación la capacidad de reacción por parte de los elementos de seguridad se redujo a 30 segundos.

Advirtió que hay más de 10 mil elementos de seguridad de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, mil 100 policías de investigación, 800 personas de protección civil, así como cinco mil funcionarios delegacionales.

También se colocaron cuatro Ministerios Públicos móviles y dos Centros de Justicia Cívica, además de las 2 mil 100 cámaras de vigilancia.

"Estamos aplicando nuevas tecnologías, organizándonos, es más eficiente la reacción y la vigilancia. No había manera antes de ubicar algo. Ahora se ubica a través del monitoreo y se reacciona de inmediato", explicó.

Aseguró que hasta el momento hay saldo blanco y explicó que la vigilancia continuará desde la Base Plata.

"Tenemos un mapa de la delegación y al realizar el reporte, personal de protección civil localiza el punto y atiende de inmediato", explicó.

Anguiano dijo que se retiraron cinco 'chelerias' en el Cerro de la Estrella, por lo que exhortó a los vendedores y habitantes a no colocar puestos improvisados para evitar ser sancionados.

Añadió que 70 verificadores del INVEA estarán vigilando establecimientos para evitar irregularidades.

"No está permitido que se venda alcohol en las calles. Que no haya ley seca no significa que se puede beber en la vía pública. Sólo se puede en establecimientos mercantiles y hasta las nueve de la noche", concluyó.

AER