Presupuesto para CdMx no fue partidista: Mauricio Toledo

Ciudad de México

Después de días de estudio y discusión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un presupuesto que no tuvo ningún tinte político ni partidista, fue para los que más lo necesitan en materia de reconstrucción y recuperación de la capital, tras el sismo del 19 de septiembre, señaló el diputado Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la ALDF.

"No se dio un presupuesto partidista, con tintes políticos, porque quienes no participan en comisiones no saben el tema en materia presupuestal; por ejemplo, Xochimilco recibirá 78 millones de pesos para el rescate de la zona chinampera y ejidal y 7 millones de pesos para proyectos de desarrollo urbano en pueblos de Tláhuac, podría seguir demostrando que nosotros no pensamos en la venganza partidaria, sino en el ciudadano de a pie común y corriente", explicó.

"Es así que el recurso en materia de equilibrios y contrapesos quedó de manera igualitaria para las 16 delegaciones, porque tomamos la decisión de que no se apoyaría con mayor presupuesto a las delegaciones más grandes, sino a las que más lo requieren, hoy no le estamos cumpliendo a los partidos políticos, ni a un capricho personal de un diputado, hoy le estamos cumpliendo a la gente que más lo necesita", puntualizó.

TE RECOMENDAMOS: La Asamblea avala presupuesto de casi $227 mil millones

Toledo señaló que desde 1997 no se había otorgado un recurso tan grande como el presupuesto otorgado para el ejercicio fiscal 2018, mismo que catalogó como el más grande en la historia.

El legislador comentó que la Secretaría de Salud contará con participaciones adicionales de alrededor de 300 millones de pesos para incrementar su cobertura y dar asistencia a la población damnificada que lo requiera.

Además, mencionó que este presupuesto contempla temas prioritarios en diferentes rubros. Por primera vez el Sistema de Aguas dispondrá de 78 millones de pesos para atender problemas de inundaciones en las delegaciones Xochimilco y Coyoacán.

Para dar respuesta a la situación adversa que se prevé y que se vive a nivel nacional en temas de corrupción, se proyectaron a la Contraloría General y a la Secretaría de Gobierno 100 y 39 millones de pesos, respectivamente, para implementarse en el Sistema Anticorrupción.

Para fortalecer la procuración de justicia se contemplaron para la Procuraduría General de Justicia 300 millones de pesos. En materia de prevención del delito para la Secretaría de Seguridad Pública se proyectaron 20 millones 500 mil pesos. La Secretaría de Movilidad tuvo un incremento de 95 millones de pesos para la rehabilitación de los Centros de Transferencia Modal (Cetram).

"Se incrementaron los ingresos de la ciudad sin aumentar o crear un impuesto y segundo, se invertirán cerca de 9 mil millones de pesos para su reconstrucción, con estos recursos se edificarán nuevamente las viviendas en beneficio de los damnificados. Este monto tiene un fin específico y un propósito determinado, construir las viviendas colapsadas por el sismo que en un gran porcentaje será a título gratuito para los afectados", comentó Toledo.

"Ahora sí podemos afirmar que el presupuesto del gobierno de la Ciudad está diseñado para enfrentar los estragos del terremoto de septiembre pasado.

Desde 1997 al día de hoy tenemos el presupuesto más grande en la historia de la Ciudad de México en construcción de vivienda, ya que se darán alrededor de 300 millones de pesos extra para el Instituto de Vivienda, lo que significa que estamos pensando en la gente más necesitada y humilde".

En lo referente a la aprobación del paquete presupuestal, Mauricio Toledo señaló que por ley se establece que todos aquellos que resulten afectados en su patrimonio ante un desastre natural estarán exentos de pago de agua y predial, y mencionó que se fortalecieron los programas sociales, la infraestructura urbana y la educación, entre otras.





EB