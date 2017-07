PRD en CdMx rechaza alianza con el PAN para 2018

Ciudad de México

El secretario general del PRD en la Ciudad de México, Enrique Vargas, afirmó que su partido va por la ruta equivocada al querer formar con el PAN un frente amplio opositor para competir en las próximas elecciones presidenciales del 2018.

En conferencia de prensa, dijo que esta alianza sería inaceptable porque ideológicamente no hay ninguna coincidencia con los militantes de Acción Nacional, por lo que advirtió "¿cuál va hacer el acuerdo programático que se revierta el derecho de la mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario o el respeto a los derechos adquiridos por la comunidad LGBTTTI?".

"No me veo votando o llamando a votar a los militantes y simpatizantes perredistas por cualquier candidatura de Acción Nacional. Nosotros no iríamos a una elección donde estuviera al frente Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle", manifestó.

Informó que realizará las acciones correspondientes y necesarias para evitar que los dirigentes del PRD hagan una alianza de esa naturaleza, que pondría en riesgo los derechos adquiridos de los ciudadanos.

Agregó que la corriente perredistas Nueva Izquierda, encabezada por Jesús Ortega, impuso ilegalmente en años anteriores el Pacto por México, "casi estoy seguro de que van a intentar imponer el Frente Amplio Democrático para llevar al partido a una eventual alianza con el PAN".

Ratificó que la corriente a la que pertenece, Izquierda Democrática Nacional (IDN), dirigida por René Bejarano, continuará con su lucha de conformar oportunidades con las fuerzas de izquierda del país.

"Yo quiero insistir en que la manera más fácil de derrotar al régimen es aliándonos las izquierdas, el PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, las organizaciones y grupos ciudadanos que quieran coaligarse para alcanzar el triunfo en 2018", expresó.

Finalmente dijo que el PRI está "totalmente desprestigiado y debilitado", por lo que es urgente buscar alianzas, porque de no realizarlo "le daremos la oportunidad de gobernar este país sumiéndolo una vez más en la crisis".





