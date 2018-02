Policía halla 10 mil pesos en Polanco y los regresa

Ciudad de México

Un policía de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México encotró 10 mil pesos en el estacionamiento de El Palacio de Hierro en Polanco y los devolvió; aseguró que jamás pensó en quedarse con el dinero.

En entrevista con Azucena Uresti, para MILENIO Televisión, el elemento de la SSP, Daniel Severiano Borja, explicó que el hallazgo del sobre ocurrió cuando realizaba su recorrido por el estacionamiento

De inmediato, el policía avisó al área de monitores para que lo apoyaran con las cámaras y al jefe de prevención de pérdidas, por lo que procedió a contar el dinero del sobre: eran 20 billetes de 500 pesos, que sumaban un total de 10 mil pesos.

El policía originario de Guerrero dijo que llevó el sobre al área de atención a clientes, pero hasta el momento nadie ha reclamado el dinero.

"Pedimos el apoyo de monitores para que nos apoyara a contar el dinero. El fólder tenía 20 billetes de 500 pesos, se procedió a entregar a atención a clientes que se encuentra en la misma tienda en el piso tres", narró.

El policía de 24 años explicó que su deber era reportar lo que encontró y que no buscaba quedarse con el efectivo.

"Fue un impulso natural, nunca pasó por mi mente quedarme con el dinero, lo que pasó en mi mente fue informar", declaró el policía que lleva año y medio en la corporación.

Pese a la desconfianza que existe hacia los policías, Daniel Severiano Borja dijo que aún hay buenos elementos, aunque reconoció que también hay malos.

"Entre un buen policía que se dedica a hacer cosas buenas, como el caso mío que encontré el fólder con dinero y lo entregué. Un policía malo se lo hubiera embolsado. Es posible que haya policías buenos", expresó.

Dijo que una de las formas para devolver la confianza a la ciudadanía es la honestidad de parte de las corporaciones de seguridad: "Más que nada ser honrado, no caer en tentación, porque ya me metí una cosa y ya me lo quedo".

Sostuvo que esta acción lo motiva para continuar con su labor de servicio a la ciudadanía.

"Ser honesto con su trabajo (...) Nos pagan por cuidar y proteger, no para hacer cosas malas", indicó.

Confesó que hasta el momento el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no le ha hablado para reconocerle su acto de honestidad, pero sus superiores prevén darle algún incentivo.

Severiano Borja busca continuar en la corporación, adquirir más experiencia y algún día ascender u obtener algún grado.





EB