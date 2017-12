Piden más alarmas sísmicas en 5 colonias de la Cuauhtémoc

Ciudad de México

El encargado de despacho en la delegación Cuauhtémoc, Rodolfo González Valderrama, pidió a la Secretaría de Protección Civil colocar alarmas sísmicas en los puntos donde la ciudadanía ha señalado que no hay, además de revisar las existentes.

La petición surgió luego del sismo de 5.0 grados del 25 de diciembre, que ocasionó que vecinos de la demarcación expresaran su preocupación, ya que en algunos sitios no se escuchó la alerta o no se activó.

Explicó que la solicitud incluye la colocación de alertas sísmicas en varios puntos de las colonias donde no existen y revisar las existentes, pues hubo por lo menos cinco colonias en las que no se activó o no se escuchó de manera suficiente.

"Hablamos de las colonias San Rafael, Doctores, Obrera, Maza y en la zona de Roma-Condesa", abundó González Valderrama.

Reiteró que la delegación está en la mejor disposición para señalar los puntos específicos donde los vecinos piden esta alerta, "que forma parte clave del Plan de Resiliencia y Control de Riesgos, al que le estamos dando seguimiento desde que el doctor Ricardo Monreal puso en funcionamiento unos días después del sismo del 19 de septiembre pasado".





