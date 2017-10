PGJ dirá quién es responsable por colapso de puentes: Tec

Ciudad de México

No corresponde al Tecnológico de Monterrey definir a los culpables por el colapso de los puentes en el campus Ciudad de México durante el sismo del 19 de septiembre, donde murieron cinco alumnos, sino a las autoridades de justicia, aseguró el vicepresidente de la institución en la capital, Rashid Abella.

Ayer, el Tec de Monterrey dio a conocer los resultados del peritaje, en el que se determinó que las bases en las que se apoyaban los puentes que colapsaron resultaron insuficientes para resistir las vibraciones 'inéditas' del sismo, además de que la forma en que estaban diseñados propiciaba deformaciones en las estructuras.

Abella dijo que las empresas Acueductos y Urbanizaciones, así como Acero, Electricidad y Forja, de las que se cuenta con "información, facturas con estimaciones por trabajos de suministros y montaje tanto de bóvedas, aulas y puentes", fueron las que realizaron estos trabajos durante los primeros seis años de construcciones en el plantel.

"Dar estos nombres no significa en ningún momento que estamos señalando a ellos como responsables, no nos toca, no nos corresponde y es la autoridad la que lo deberá de determinar", afirmó en entrevista con MILENIO.

Agregó que esta información, junto con "las memorias de cálculo y firmas de cada uno de los responsables de obra que las avalaron, así como aquellos que lo diseñaron, que dan cuenta y se hacen responsable de dichas obras" ya fue entregada a la procuraduría capitalina, que deberá deslindar responsabilidades finales sobre las posibles negligencias.

El 21 de octubre, el grupo de expertos liderados por García Jaque Ingenieros presentó los resultados de la investigación que ordenaron las autoridades de la escuela, para conocer los motivos por los que colapsaron estos puentes.

"La conclusión que nos dan los expertos es que además de la fuerza inédita del sismo, que ellos recalcan mucho, las ménsulas, que soportaban un extremo de los puentes, no fueron lo suficientemente largas para continuar sosteniéndolos ante el movimiento de los edificios que unían, producto de unas aceleraciones sísmicas sin precedentes.

"Es decir, el apoyo sobre el cual se encontraban los puentes era muy corto, los edificios se movieron mucho más allá de la distancia de estos apoyos y liberan y dejan caer los puentes", explicó.

El estudio indica que la investigación se enfocó en el complejo de construcciones de aulas 2, oficinas 3, aulas 3 y los puentes que unen estos edificios. En cuanto recibieron los resultados, se reunieron con los padres de las víctimas a quienes les informaron de primera mano las conclusiones.

A medianoche, el Tec publicó en sus redes sociales un video en el que explica estos resultados. El ingeniero Francisco García Álvarez explicó que "la geometría en las estructuras y el tipo de sistemas de piso propuesto permitían importantes deformaciones y las pequeñas dimensiones (15 centímetros) de los apoyos donde se soportaban los puentes que generaron el colapso".

MILENIO publicó el 20 de octubre que el ingeniero Alejandro Diego González del Pliego habría certificado como director responsable de obra y corresponsable de seguridad estructural, la estabilidad y funcionalidad de los edificios, incluso, después del sismo del 7 de septiembre, cuando ya se reportaban daños en las instalaciones.

Sin embargo, los investigadores argumentaron que los elementos que fallaron o resultaron insuficientes "no eran visibles ya que estaban recubiertos por acabados", por lo que un director de obra no podría analizarlos a simple vista.

Respecto a la funcionalidad de los edificios, Abella agregó que los expertos determinaron que "no presentan ningún daño estructural y los daños son sólo en sus acabados" y que han determinado que pueden volver a usarse.

Sin embargo, anunció que para extremar precauciones, decidieron crear un nuevo Campus Ciudad de México en las mismas instalaciones, pero con la posibilidad de demoler los edificios existentes con mayor antigüedad. "Para además, contar con modelos educativos con más innovación y calidad de la que se exigía hace 20 años".