Pasear perros, opción de empleo en la CdMx

Ciudad de México

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de Ciudad de México reconoció a los paseadores de perros como una opción de trabajo. Sin embargo, no cuentan con prestaciones laborales mínimas y son vulnerables, porque desempeñan su labor en las calles.

Actualmente, operan informalmente para cubrir sus necesidades, como luz, agua, comida y escuela, y con el salario mínimo (80.04 pesos) apenas les alcanza para cubrir la canasta básica, afirmó la titular de la dependencia, Amalia García.

Añadió que actualmente 2 millones de personas en Ciudad de México trabajan en la informalidad y no cuentan con políticas públicas que atiendan sus condiciones de precariedad laboral y la falta de acceso al derecho al trabajo digno.

"Los paseadores de perros somos un ejemplo de autoempleo, no asalariado, que estamos vulnerables en las calles", asegura uno de los cuidadores de canes, Óscar Antonio Hernández.

"Los bajos salarios han orillado a los jóvenes a buscar otras alternativas, como pasear a las mascotas de familias que no tienen el tiempo para hacerlo", explicó.

Durante el tercer informe de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de Ciudad de México, se dio a conocer que hay 3 mil 752 personas que cuentan con la credencial, de las cuales 2 mil 932 radican y laboran en CdMx y 820 viven en la zona metropolitana.

Por ello, consideró urgente una revisión a la política laboral de los no asalariados para adecuarlo a la realidad que en este momento vive la capital del país.

En entrevista con MILENIO, la funcionaria detalló que la credencial que expiden permite a este sector acceder a ciertos derechos, sobre todo a la protección contra extorsión y la criminalización.

Cuidadores

Antonio Hernández, con apoyo de su hermano Manuel, pasea 11 perros en la colonia Del Valle, delegación Benito Juárez. Su tarifa mínima es de 200 pesos por semana, que implica un recorrido diario de una hora, lo que suma un ingreso mensual por 8 mil 200 pesos. Su sueldo aumenta cuando ofrece guardería

Óscar Antonio Hernández ya contaba con un trabajo en un taller mecánico, pero lo abandonó para autoemplearse y "obtener un poco más de dinero".

Otro caso es de Alejandra Genin, quien comenzó con un chihuahueño y ahora suma siete canes que saca a pasear por calles de la colonia Escandón, delegación Cuauhtémoc. Las salidas también son de una a dos horas por día y ha llegado a ganar 8 mil 400 pesos mensuales.

Alejandra, Óscar y Manuel enfrentan todos los días desafíos laborales.

"Cuando empiezas con esto, el perro no es un problema, sino tratar con los dueños, ya que tienden a humanizar a sus mascotas", coindicieron los hermanos.

Manuel explica que respetan y quieren a los cachorros. Sin embargo, saben que no son humanos y tienen sus propias necesidades.

Los paseadores cargan un chaleco o canguro con botiquín de primeros auxilios, agua y bolsas.

No hay un registro del número de personas que ejercen esta actividad, "ni siquiera me había fijado en los paseadores de perros, hasta que me dediqué a esto. Tan solo en la colonia Del Valle, hemos visto a seis", dijo Antonio.

Los paseadores de perros coinciden que las colonias Del Valle, Narvarte, Roma, La Condesa y Polanco de la Ciudad de México son las zonas principales en que se ejerce esta actividad.

Óscar y Manuel explican que hay mayor poder adquisitivo en estas colonias y por tal motivo, los dueños de los perros pueden pagar por este servicio.