Transportistas de la CdMx irán a paro si no hay alza a tarifa

Ciudad de México

Transportistas de la Ciudad de México amagaron con realizar un paro de servicio, de manera obligada, al ya no contar con recursos para seguir operando, porque los insumos los han superado y no tienen recursos al no haberse incrementado la tarifa.

Durante cerca de tres horas, los transportistas de diversas rutas llegaron a las oficinas generales de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para solicitar se autorice el aumento.

“De no autorizarse un incremento a las tarifas a la brevedad, tendremos que parar de manera obligada, dejaremos de prestar servicio y es algo inevitable si no hay aumento”, indicó Antonio Juárez, transportista.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad dio a conocer que analiza las peticiones y los acuerdos alcanzados en las mesas que llevan realizándose desde cerca de dos meses.

Incluso, hizo un llamado a los trasportistas para no afectar a los usuarios dejándolos sin servicio de movilidad.

La dependencia explicó que los acuerdos que se han alcanzado en las mesas, se darán a conocer próximamente.

“Semovi reitera su disposición al diálogo y a buscar hasta el último momento, medidas que al tiempo que aminoren el costo de los gastos de operación; impacten lo menos posible en la economía de los usuarios“, indicó la dependencia.

Desde hace cerca de un mes, transportistas de las rutas más importantes en la Ciudad informaron que tuvieron que parar cerca del 20 por ciento de su parque vehicular porque no alcanza con la tarifa actual para mantener la operación, sobre todo por el alza en los combustibles.

Jesús Padilla, presidente de la Asociación Movilidad de Vanguardia, indicó que la tarifa no da para más y que han tenido pérdidas cercanas a los 300 millones de pesos, que ya no son recuperables, así como sus deudas se han incrementado.



