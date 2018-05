Organilleros de CdMx piden acceso a prestaciones de Ley

Ciudad de México

La Unión de Organilleros de México ha buscado reunirse con los candidatos a la Jefatura de Gobierno, para que el próximo gobernante les garantice seguro social y apoyos de vivienda, créditos y becas, indicó el secretario general del gremio, Luis Román Dichi Lara.

“Estamos demandando que reconozcan la Constitución, demandando que se reconozcan nuestros derechos tanto laborales como sociales plasmados en la Constitución y también plasmados en la nueva Constitución de la Ciudad de México”.

TE RECOMENDAMOS: Barrales ofrece ordenar crecimiento de vivienda en CdMx



Explicó que en la Ciudad de México existe un padrón de 400 socios, pero existen otros 300 trabajadores que aún tratan de integrarse a la asociación.

Reiteró que el tema que más preocupa al gremio es la salud, pues tenían un hospital para no asalariados “que dejó de serlo” y posteriormente formó parte de la red de Salud de la Ciudad de México.

Detalló que entre los puntos que destacarán con los diversos candidatos a lo largo de los próximos días será el que se respeten los espacios de trabajo de los organilleros.

“El gobierno de la ciudad nos da licencia para poder trabajar en vía pública; ya somos nosotros que a través de un reglamento interno repartimos los lugares, pero lo que queremos es que se respeten los permisos que ya tenemos y no nos quieran quitar o que retarden los trámites para obtener las licencias”.

Entre las demandas conjuntas se encuentran:

Legislación de trabajadores en economía formal

Simplificación de trámites para obtener licencias y permisos de trabajo

Respeto a lugares de trabajo

Acceso a programas sociales y política social

Acceso a créditos

Mecanismos de resolución de problemas vecinales

Don Carmelo, un organillero de 71 años de edad, comienza su jornada laboral a las 5:00 horas todos los días al llevar su caja de música de 40 kilogramos a la Alameda Central y a la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Para deleite de los paseantes o quienes deciden tomar un descanso en alguna de las bancas o jardineras, José Carmen Flores Pichardo ofrece las ocho melodías que contiene el organillo.

“Son ocho, parece que siempre es una, pero tenemos la Barca de Oro, Las mañanitas, Esta tristeza mía, Caminos de Michoacán o las Golondrinas. Hay que variarle para que no se fastidien”, platicó.

Orgulloso de haber aparecido en fragmentos de más de tres películas y de asegurar que es la gente quien pide retratarse con él, comenta que disfruta el trabajo que realiza por más de 10 años, pues antes era comerciante en Iztapalapa.

“Lo único malo es que en ninguno de mis trabajos he tenido seguro, ni allá y ahora acá”, dijo.

“De repente me da tristeza porque hace una semana murieron dos compañeros ya grandes y pues sin nada, y no me quiero enfermar feo porque no tendría para pagar un hospital”, expresó.

Reveló que paga 200 pesos diarios para la renta del equipo, pues no le alanzaría para comprar uno ya que, según él, poseen un costo arriba de los 100 mil pesos, por lo que trabaja diariamente para sacar lo del día y tener un pequeño ahorro para emergencias.

“Hemos tratado de reunirnos con los políticos, nos han prometido hasta casas, pero son puros sueños guajiros, nada más dicen en las campañas y luego ya que ganan ni los vemos”, indicó.

“Lo que queremos mis compañeros y yo además de zapatos y uniformes, es poder tener prestaciones, más que nada seguro social para atendernos en caso de alguna enfermedad”, agregó.

FLC