Obligatorio, separar basura en 3 tipos desde el 8 de julio

A partir del 8 de julio, en la Ciudad de México será obligatorio separar la basura en tres clases: inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y orgánicos, según la nueva norma NADF-024, anunciada desde 2013 por la Secretaría de Medio Ambiente, informó el director general de Ecología y Compromiso Empresarial, Jorge Treviño.

"La clasificación permitirá crear energía y bajar los costos de la misma, así como un gran beneficio para el medio ambiente, reduciendo los altos índices contaminantes", dijo Treviño.

La norma NADF-024-AMBT fue emitida en el entonces Gobierno del Distrito Federal para entrar en vigor en julio de este año, y consiste en la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos.

Con esto, se reducirán las emisiones de gases en efecto invernadero, limitará la degradación de los recursos naturales, disminuirá el volumen de los desechos, fomentará la creación de mercados de materiales reciclables y centros de acopio, fomentará la producción de composta y de esto se fertilizarán bosques y parques de la CdMx y, lo más importante, que reducirá el riesgo en la salud.

Treviño mencionó que la ciudadanía debe aprender a separar estos desperdicios y no confundirlos. Los objetos que sean de madera, aluminio o plástico son clasificados como inorgánicos reciclables; los utilizados en la higiene personal y el calzado son inorgánicos no reciclables (aunque como materia no se pueden reutilizar, estos tienen un poder calorífico que ayudará a crear energía); mientras que los restos de comida, huesos y jardinería continuarán en la clasificación de basura orgánica.

Asimismo, se adaptarán más de 2 mil 500 camiones para esta nueva clasificación, se capacitará a los operadores para que en caso de que algún ciudadano no coopere con la norma, el recolector se niegue a llevarse los residuos hasta que sean divididos adecuadamente.

Si el individuo continúa sin separar su basura o se le sorprende abandonando residuos en la vía pública será sancionado con una multa de 10 a 150 días de salario mínimo.

La Secretaría del Medio Ambiente, a cargo de Tanya Müller García, será la encargada de vigilar el cumplimiento de esta norma, con base en la Ley de Residuos Sólidos.

Además, la Sedema contará con personas encargadas de vigilar la ejecución del reglamento, y podrán realizar visitas inesperadas a cualquier localidad, incluso, de ser necesario, avisarán de inmediato a las autoridades para sancionar al infractor.

Asimismo, si la recolección diaria de los camiones no es suficiente, los ciudadanos podrán llevar sus desperdicios a los centros de acopio autorizados más cercanos a su localidad.

Según la Agencia de Gestión Urbana (AGU) y del Inegi, cada capitalino genera 1.45 kilos de basura diarios, equivalentes a más de 12 mil toneladas, de las cuales solo se separa 20 por ciento.

En Ciudad de México hay seis mil 600 rutas de recolección de residuos en las 16 delegaciones.

Más de 8 mil toneladas de basura se envían a empresas tratadoras privadas de Morelos y Estado de México.

Por el transporte y la cuota de admisión por tonelada, se pagan casi 2 mil millones de pesos al año.

Para educar a los pequeños a separar la basura, la Sedema creó la aplicación gratuita Basura cero CdMx para smartphones con sistema operativo Android e iOS, la cual contiene juegos e información para clasificar los desperdicios mientras se divierten y entretienen.

Después de la entrega de reconocimientos del Programa Eco-Reto 2017 a primarias y secundarias de Ciudad de México por su cultura de reciclaje, Treviño destacó que este programa también "traerá como beneficio el amor al medio ambiente que generará, no solo en los niños, sino en el seno familiar, una cultura ecológica con un efecto multiplicador".



