Nuevo video de Marco Antonio no exculpa a nadie: Mancera

Ciudad de México

Con el nuevo video de Marco Antonio no se puede exculpar a nadie, porque no ha terminado la investigación y además no es un video oficial, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

TE RECOMENDAMOS: VIDEO: Un día antes de ser localizado Marco no tenía golpes en la cara

En conferencia de prensa, Mancera Espinosa destacó que este video se debe integrar a las indagatorias que están en curso, sin embargo se debe esperar a las comunicaciones oficiales.

“Hay que esperar a que se tenga información oficial, hasta donde yo tengo entendido este no es un video oficial, no es una información que se tenga… Que deberá ser agregada pues que se agregue pero, hay que esperar las comunicaciones oficiales", dijo Mancera.

"No podemos nosotros adelantar o exculpar a nadie ni dar por terminado ningún tipo de indagatoria. Me parece que muy por el contrario, se tiene que profundizar toda esta investigación, así que vayamos paso a paso y vayamos acompañando”, añadió.

El mandatario local resaltó que el caso del estudiante abre una oportunidad para mejorar los protocolos de la policía capitalina tal como se ha hecho con el paso de los años, como cuando se abrió a debate el uso de los candados de mano.

Esto luego de que se publicó un video en el cual el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, ordenó a los mandos de la corporación a que se respeten estrictamente los protocolos de actuación de los elementos, por lo que Mancera Espinosa aseguró que la revisión del actuar de los policías debe ser una acción cotidiana.

“Yo veo que la policía está trabajando me parece que hay que estar con los datos objetivos, es una oportunidad para revisar lo que pudiera estar mal y corregirlo”, apunto.

Mancera aclaró que el expediente médico y el tratamiento del menor no están en manos del gobierno capitalino, pues está recibiendo atención en el Instituto Nacional de Pediatría que depende de la federación.

TE RECOMENDAMOS: El caso de Marco dañó la imagen de SSP: Almeida

Aún así, insistió en que no se debe hacer pública esa información desde el gobierno, sino desde las autoridades de Salud hasta que se tenga el caso concluido y siempre protegiendo la integridad del menor y reclamó que se haya politizado el tema.

“Este asunto que alcanzó un nivel político importante, obviamente lo advertimos, no estamos con los ojos vendados en eso, lo que nosotros tenemos que hacer es una investigación cuidadosa, certera, puntual y en acompañamiento para que no falte nada”, concluyó.

Ayer se dio a conocer un video en el que se ve a Marco Antonio acercarse a una casa en el Estado de México y tocar el timbre durante la madrugada del día anterior a que fue hallado.

El video dura pocos segundos y no muestra que tenga heridas en la cara.

FLC