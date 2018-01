Mancera: No podemos obligar a nadie a firmar pacto de civilidad

Ciudad de México

La convocatoria del pacto de civilidad es abierta y no se puede obligar a nadie a que lo firme, advirtió el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera Espinosa mencionó que independientemente de la respuesta de los partidos, el gobierno local no puede quedarse pasivo frente a los hechos de violencia y se buscará llegar a acuerdos para garantizar el desarrollo del proceso electoral.

“Qué bueno porque la convocatoria es abierta, obviamente no podemos obligarlos a que vengan, pero con los partidos que estén aquí estoy seguro que se tendrá un avance sustancial que se podrá tener una línea de acción importante, quien quiera tomar su propia decisión está muy bien, así quedará constancia de quienes no quieran participar por las razones que cada quien esgrima”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Tras riñas, Mancera pide a partidos pacto de civilidad

Mancera Espinosa aclaró que este trabajo es para evitar que regresen a la capital hechos de violencia que se vivieron en el pasado, por lo que será necesario actuar con contundencia “no lo voy a permitir, ya lo dije, vamos a tener acciones firmes de lo que sucedió en Coyoacán y no queremos que se repitan hechos de violencia”

Mencionó que uno de los puntos clave en esta reunión será marcar los protocolos de actuación de la fuerza pública con el fin de que la presencia de la policía no inhiba en ningún momento los mítines políticos y la participación ciudadana.

En este sentido, agregó que por eso es necesaria la presencia de los partidos para acordar los procesos que llevará a cabo la policía.

“Caminamos en una línea delgada en donde no vamos a ir más allá para no interferir en la libertad electoral, no queremos una presencia de policía que sea motivo después de queja o que se está coartando la libertad electoral, pero sí vamos a actuar con contundencia”, insistió.

Y es que desde este viernes, el gobierno de la ciudad de México convocó a los 10 partidos políticos que hay en la ciudad a firmar un pacto de civilidad el próximo lunes al medio día en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

El llamado para consolidar este acuerdo se da luego de que se enfrentaran por segunda ocasión simpatizantes del PRD y Morena en mítines en la delegación Coyoacán.

nerc