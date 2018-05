Bebé murió antes de cesárea; padres acusan negligencia en La Raza

Ciudad de México

El sábado 28 de abril Mitzi Ramírez ingresó al Hospital La Raza para dar a luz, pero salió seis días después con el cuerpo de su bebé, quien murió en su vientre a causa de una negligencia médica.

En entrevista con Azucena Uresti, la mujer denunció que en el hospital fue considerada paciente estable, a pesar de que su embarazo había sido considerado de alto riesgo por presentar problemas durante la gestación.

Según el testimonio de Mitzi y su esposo, Édgar Espino, en varias ocasiones solicitaron a personal médico que se le realizara una cesárea, pues la paciente no lograba dilatar lo suficiente para tener un parto natural y su bebé "se estaba quedando sin agua".

"El día martes primero no había médicos, llegó a ir uno y eso en la tarde; esa noche se me revienta la fuente y le estoy gritando a la enfermera y nuca va, bajo de la cama y les voy a avisar, ellos estaban como en una fiesta yo oía música, escuchaba risas y se me queda viendo la enfermera y me dice es normal señora es normal, regrese a la cama ahorita la atendemos", relató la mujer.

El miércoles, cuatro días después de haber ingresado, una doctora le revisó y le puso oxitocina para "ayudar a dilatar" y le dijo que si no funcionaba entonces la programarían para una cesárea, pero la prescripción no dio resultados.

Edgar, el esposo de Mitzi, relató que le dijeron que la cesárea no se podía programar porque no había sangre suficiente.

El acta de defunción de la bebé de Mitzi dice que murió por la "interrupción de la circulación feto-placentaria". La pareja denuncia que la muerte de su hija fue por negligencia médica del personal de La Raza.

Según un médico, el jueves por la mañana Mitzi sería programada para una cesárea pero antes de que eso sucediera su bebé murió en su vientre.

Esa mañana la mujer aún sentía las pataditas de su bebé, pero en poco tiempo dejó de sentir el movimiento y sintió que su vientre se hacía más pequeño.

En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, confirmó que desde octubre de 2017 se dio seguimiento al embarazo de la paciente, quien fue internada en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Gineco-Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, y dijo que se lleva a cabo una "investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades".

El Seguro Social lamenta lo sucedido, precisa sobre atención que recibió la paciente e investiga a fin de deslindar responsabilidades. pic.twitter.com/9Mqvk4at0Q — IMSS (@Tu_IMSS) 9 de mayo de 2018

nerc