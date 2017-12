Navidad para el olvido en Tepito

Con “el tiempo a todo se acostumbra uno”, dice Carmen, mientras camina por una calle en el corazón de Tepito. Ha trabajado por más de 14 horas, cuida coches, vende dulces y ropa. Está cansada, pero no pierde la sonrisa que le provoca llegar a lo que hoy conoce como hogar: una casa de campaña para cuatro personas, cubierta de lonas y cobijas, anclada al asfalto de la calle Constancia, afuera del número 86, donde duerme con sus dos hijos, esposo, nieto y un bebé recién nacido.

Carmen creció aquí, “El barrio bravo” —como le dicen—. “Mi familia y yo nos acostumbramos a la zona y llegamos a esta vecindad hace unos cinco años. Mi esposo, mis cuatro hijos y, con el tiempo, mis nietos. Todos trabajamos, en lo que se pueda, lo que salga.

“El barrio es bonito, pero cambió. En este tiempo había posadas en las vecindades y baile en la calle, ahora ya camina uno con miedo, ya no puedes llegar a un lugar a comer porque no sabes si llegas en un mal momento y se desate la balacera. Pero es mi casa, no tengo más”.

Su casa estaba ahí, en el número 86 de la calle, uno de los muchos cuartos de la vecindad donde convivían 15 familias, como las de Carmen. “Todos nos conocemos, todos nos cuidamos”. El sismo de 1985 afectó la estructura de la vecindad, pero las autoridades no la demolieron.

Con el tiempo, familias como la de Carmen ocuparon las habitaciones, pese a los desperfectos del predio. “Pusimos algunos polines y maderas en los lugares que se veían en riesgo, nunca tuvimos ningún accidente, hasta el pasado 19 de septiembre, que se vino abajo”, cuenta Carmen.

“Íbamos a desayunar cuando primero sonó la alarma y luego empezó a temblar. Nos salimos, abrimos el zaguán para que los vecinos bajaran, salieron, les dije que con calma, y hasta ahí todo estaba bien”, recuerda.

Dos días después, personal de Protección Civil hizo una revisión y advirtió a los vecinos sobre la vulnerabilidad de la edificación. “Nos dijeron que si nos quedábamos aquí era bajo nuestro propio riesgo, así que en un principio nos quedábamos así en sillas afuera del edificio, ya después pusimos las casas de campaña. No nos quisimos meter, por lo mismo, que se podía caer”, cuenta Luz Bello, una comerciante que vivía en Constancia 86, junto con dos hijos y su nieto.

Como Carmen, Luz también se mudó a la calle. Adaptó un sillón que se hace cama y lo puso dentro de una casa de campaña, donde ha colocado un tapete, una mesa para la televisión y hasta ha logrado bajar una señal de wifi a la computadora para ver películas.

“No nos vamos porque ya ve como está la cosa, cualquiera puede entrar y apoderarse de nuestro patrimonio. Mis cosas están allá adentro, así que prefiero estar y dormir aquí, al tanto de mis cosas”.

Las cosas de Verónica Tenorio, quien es empleada doméstica, también siguen en el predio derruido. La Güera, como la conocen en el barrio, es madre de seis adolescentes que viven con ella en una casa de campaña, donde apenas caben cuatro colchonetas apiladas que simulan una cama que comparten cuatro hermanos. Verónica duerme con otros de sus hijos en otra casa de campaña que acaban de donarle, una más pequeña.

“Lo poquito que se ha sacado es lo indispensable, solo ropa y mis trastes, aquí afuera puse mi lavadora y esta mesita. Pero mi estufa y todo está allá adentro, no podemos cocinar porque no podemos tener tanques, así que me regalaron esta parrillita donde calentamos agua”.

Verónica quedó viuda hace un par de años. “El cuartito que teníamos era nuestro único patrimonio y con seis hijos es imposible buscar un lugar para rentar, es mucho dinero y aunque trabaje todo el día, pues no me alcanza”, dice.

Junto a la casa de campaña de La Güera está la señora Tere, y junto a ella al menos otras 10 casas de campaña, en su mayoría de vecinos que se aferran a sus pertenencias. El campamento está en plena calle, ya tiene una toma de luz para cada casa y dos baños móviles.

“Nos la hemos ingeniado, lo hemos improvisado todo, porque no tenemos dónde ir. Al principio nos mandaban ayuda y comida, pero ahora vivimos con lo que sacamos del día”, dice Carmen, quien además preparó espagueti y bacalao (de atún) para compartir con sus vecinas.

“Antes nos cooperábamos y comprábamos una piñata y ya después nos echábamos una cuba o algo, pero ahora no, la verdad no dan ganas de festejar nada. A mí me da tristeza no estar en mi casa, no pensé que estaríamos en la calle para Navidad”, lamenta Luz Bello.

“Y del año nuevo... No podemos celebrar, porque ni nos pelan, no nos han ayudado en nada”.

La señora Tenorio tampoco tiene qué celebrar. “Apenas me alcanza para comprarle ropa a mis hijos y pues en la calle, no está bien.

Carmen, en cambio, abraza a sus vecinas. Intenta contagiarles su risa. “Sé que nos va a ir bien, a todo se acostumbra uno, lo importante es que estamos juntos y que nos cuidamos. Quién sabe, quizá después hasta extrañemos la calle”.