No me tiembla la mano para sacar a 'narcos' de la UNAM: Graue

Ciudad de México

El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que no le "tiembla la mano" para sacar a los narcomenudistas de Ciudad Universitaria, pero advirtió que permitir el ingreso de policías podría poner en riesgo a los estudiantes.

"Hay que detenerlos fuera del terreno. La autonomía no es de ninguna forma estar fuera de un territorio nacional, que no esté sujeto a las leyes. Involucrar a estas personas, a los narcomenudistas, que como ya lo vio están armados y meter a un grupo armado a que los saque, entre semana, en días de clases puede representar un problema muy serio para la comunidad.

"Si me he negado a hablarles, a pedir que ingresen es por ello, no porque me tiemble la mano para sacarlos", dijo el rector en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

TE RECOMENDAMOS: Graue: yo ordené el “fuera narcos”

El rector dijo que "hay que detener" a los narcotraficantes "afuera" de Ciudad Universitaria, por lo que exigirá a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina reforzar la vigilancia en los alrededores del campo.

"Ha sido una labor larga, ardua, en donde hemos estado en estrecho contacto con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y lo seguiremos teniendo y hay que intensificar, hay que exigir mayor presencia de las autoridades en las inmediaciones de CU", dijo Graue.

Graue informó que como parte de la campaña que ha emprendido la universidad para acabar con el narcotráfico está la instalación de una clínica de adicciones, además de que pondrán a disposición de los estudiantes un número telefónico para que denuncien a quienes vendan droga.

Sobre el mensaje que apareció en la pantalla del Estadio Olímpico Universitario dijo que él dio la instrucción de pasarlo, luego de que los jugadores de Pumas se negaran a sacar, previo al partido contra Chivas, una manta con el mensaje "Fuera narcos de la UNAM".



AA