Ubica con app una bicicleta para transitar en Reforma

Ciudad de México

Muvon es el primer sistema de préstamo de bicicletas que no requiere tarjetas inteligentes ni lugares de estacionamiento. La solicitud se realiza a través de una aplicación (app) en el teléfono celular y fue creado por estudiantes del Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI) de la UNAM.

La solución a las complicaciones de tránsito que se viven en la Ciudad de México, donde se pierden hasta dos horas diarias en traslados, 10 semanales y 40 al mes, “existe y tiene dos ruedas, ¿por qué no la usamos?”, expuso Carlos Ayala González, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, quien desarrolló este sistema en conjunto con Gabriela Luna, José Luis Hernández y Luis Gabriel González.





Este grupo de universitarios de la Facultad de Ingeniería (FI) y la FCA, y que coinciden en la asignatura interdisciplinaria “PI Proyectos de Innovación”, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, llevó su proyecto a la muestra de innovación por diseño ME 310 Global Design Innovation Course para estudiantes de universidades de la red Sugar (Stanford University Global Alliance for Redesign).

El sistema se aplica por ahora, y a modo de prueba, para la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en la que transitan aproximadamente cinco millones de personas al día, cifra equivalente a toda la población de Dinamarca.

Gabriela Luna, del CIDI, dijo que la aplicación evita las incertidumbres y problemas que tienen que ver con el registro.

“Entras y ves en tiempo real las bicicletas en un mapa, seleccionas una como si fuera un Uber, la desbloqueas y la puedes usar con tranquilidad. La app cubre esta parte del registro, funciona con tarjeta de crédito y solo otorgas una vez tu información.

"Las bicis funcionan con un candado electrónico monitoreado que ofrece ubicación, rutas y ayuda. Toda la tecnología de la estación va en la bici”, dijo.

MSP