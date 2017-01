La SSP sanciona 36 mil faltas de tránsito en 2016

Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México sancionó 36 mil 115 infracciones al Reglamento de Tránsito durante 2016, lo que equivale a 98 multas cada día, en promedio.

En la capital del país, donde circulan casi 5 millones de vehículos, la mayor cantidad de infracciones fue de conductores de transporte público: 25 mil 848, es decir, 71.5 por ciento, por diferentes faltas.

Entre los incumplimientos de esos conductores con el reglamento citado, destacan:

–Circulación con las portezuelas abiertas y permitir el ascenso y descenso de pasajeros con vehículo en movimiento.

–Realizar maniobras de ascenso y descenso de pasajeros en carriles diferentes al de extrema derecha, en lugares diferentes a la esquina antes de cruzar la vía transversal y en el caso de transporte público colectivo en lugares no autorizados por la Secretaría de Movilidad o indicados expresamente en las concesiones.

–Circulación con las luces interiores apagadas en horario nocturno.

–Hacer base o estacionar en lugares no autorizados.

En el caso de automovilistas en general, 3 mil 680 conductores fueron sancionados por circular o estacionarse en carriles exclusivos de transporte público.

Otras 2 mil 873 personas fueron sancionadas por no utilizar casco protector diseñado específicamente para motociclistas, o porque sus acompañantes no lo usaron o no estaba debidamente colocado y abrochado.





Por circular en vías u horarios fuera de los establecidos, 2 mil 794 conductores de transporte de carga y de sustancias tóxicas y peligrosas fueron sancionados.

Otros 319 conductores recibieron infracción por circular con vehículos con luces de neón y/o portar placas que obstruyen la visibilidad de la información contenida en las placas de matrícula del vehículo y/o micas, láminas transparentes u obscuras sobras las mismas placas.

Asimismo, 601 conductores fueron multados por circular en automotores cuyas matrículas no estaban vigentes, visibles o libres de obstrucciones.

MSP