Cada año, mil muertes por choques de dobles remolques

Ciudad de México

En los últimos cuatro años, en México murieron 4 mil personas en accidentes relacionados con camiones de doble remolque, aseguró Héctor Gandini, promotor de la prohibición de los fulles en las carreteras del país. A su vez, resaltó que la guerra contra el terrorismo en el mundo sumó 3 mil víctimas mortales en el último sexenio.

En entrevista en El Asalto a la Razón con Carlos Marín, en MILENIO Televisión, dijo que su objetivo es que antes de que concluya el mandato de Enrique Peña ya no circulen esas unidades en México, pues originan un promedio de mil 600 accidentes por año, con un sinnúmero de lesionados.

Incluso, señaló que un estudio de la Asociación Mexicana de la Ingeniería del Transporte muestra que un doble remolque es 32 veces más peligroso que un tráiler de una caja, porque, por ejemplo, la orden de frenado al segundo remolque tarda en llegar siete segundos, tienen múltiples puntos ciegos y las cajas son desechos de Estados Unidos.

“El doble remolque, dijo un alto funcionario de la SCT, no debe circular en las carreteras de este país porque es como querer aterrizar un jumbo en el aeropuerto de Cuernavaca; simple y llanamente no da. Las carreteras no están hechas para estas unidades”, dijo.

Según cifras oficiales, en México circulan alrededor de 450 mil tráileres, de las cuales 8 por ciento es de doble remolque, es decir, cerca de 40 mil.

Sin embargo, organizaciones de transportistas calculan que esta cifra puede llegar a 100 mil, porque no hay un control de la autoridad ni emplacamiento.

Según Gandini, el peligro de que circulen los dobles remolques en las carreteras del país se muestra en los estándares internacionales que México prácticamente duplica.

Detalló: en México se permite la circulación de fulles con 80 toneladas de peso y 31 metros de longitud, mientras que en Estados Unidos solo pueden hacerlo con 39 toneladas, 25 metros de largo y en carreteras específicas.

Explicó que según la Norma Oficial 012, los doble remolque solo pueden circular en carreteras de alta especificidad, es decir, autopistas, pero no se cumple.

Asegura que la falta de regulación para este transporte es debido a la presión que ejercen las grandes empresas que los utilizan.

“El titular de la SCT dijo que si no se usaba el doble remolque iba a haber desabasto, pero de qué, de papitas, chelas, refrescos; ¿esa es la canasta básica del mexicano?”, cuestionó.

Gandini se convirtió en opositor de los doble remolque luego de que en julio de 2016 la segunda caja de un tráiler aplastara el auto en el que viajaban dos de sus hijos y dos personas más, accidente que tuvo como resultado la muerte de su vástago, el novio de su hija y dejó secuelas graves en ella.

“No puedo hablar con el corazón, mucho menos con el hígado; hay datos duros y no están inventados, de 2013 para acá. Estamos hablando de alrededor de mil muertos por año”, subrayó.

En respuesta a las declaraciones de la Asociación Nacional de Transporte Privado, que señaló que los camiones doblemente articulados están involucrados solo en 2.8 por ciento de los accidentes viales, dijo que se falsean los dictámenes periciales.

Solo en la última semana murieron 35 personas en accidentes donde estuvieron involucrados camiones de doble remolque.





Analizan aumentos en ‘micros’ y ‘combis’

El secretario de Movilidad, Héctor Serrano, informó que este miércoles o jueves se definirá si aumenta la tarifa de microbuses, vagonetas y los corredores concesionados.

En un comunicado, detalló que Metro, Metrobús, y el Sistema M1 (Antes RTP), mantendrán sus tarifas.

“La posición de la Semovi ha sido clara y reiterada, en el sentido de que la factibilidad de incremento solo se dará para garantizar el abasto del transporte en la ciudady de ninguna manera para incrementar la utilidad de ese sector”, señaló.

La dependencia señaló que la posibilidad del ajuste solo es para garantizar el servicio de transporte colectivo concesionado y evitar el desabasto del mismo en la capital del país.

Agregó que las instrucciones de la jefatura de Gobierno para la Semovi fueron precisas, para que se busquen alternativas fiscales que ayuden a los transportistas y de esa manera se impacte lo menos posible en los bolsillos de los usuarios.

Señaló que se han llevado a cabo 90 mesas de diálogo con los concesionarios a lo largo de cuatro meses y están próximos a alcanzar un acuerdo.